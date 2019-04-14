不滿降職怒辭參選！土耳其市府女秘書狂勝前老闆　奪市長寶座

▲ 柴琪葉泰金（右）辭職選贏前老闆，成為此次地方選舉中唯二勝選的獨立參選女性巿長候選人之一。（圖／翻攝自臉書／Zekiye Tekin）

記者詹雅婷／編譯

土耳其一名女子擔任市長秘書長達15年，但卻被主管不公平降職，且取代她的人是一名沒有工作經驗的巿議員女兒，讓她憤而離職，並以獨立候選人的身分參選今年3月31日的地方市長選舉。如今選舉結果出爐，她順利當選市長，把前老闆趕出市府大門。

根據外媒「中東之眼 」（Middle East Eye）報導，現年41歲的柴琪葉泰金（Zekiye Tekin）過去15年都在西北部比萊吉克省（Bilecik）帕薩爾耶里巿（Pazaryeri）的市政府上班，但前巿長亞琴（Muzaffer Yalcin）和她的主管卻在人事異動時，無預警把泰金降職，讓她在去年氣到離職，下定決心參選地方選舉。

「某人的女兒要取代我，這讓我氣炸，決定要拿下（市長）這個位子」，根據泰金的說法，她起初先是申請成為正義發展黨（AKP）的候選人，但黨選擇了亞琴，讓她決定靠自己來拚選戰，「我認識帕薩爾耶里巿的每一個人，我在市府做了15年的文書工作，並跟來到市府大樓的人進行面對面的溝通交流…我以『柴琪葉泰金』的身分參選，在這幾個月打選戰的過程當中，我沒有靠任何頭銜。」

大選結果出爐，泰金贏得40.83%的選票，在總票數4082票中順利搶下1596票，遠勝前老闆。如今，坐在市府辦公室的她提到，她將以新的方式來做溝通交流，突破既有框架限制，誓言做出改變，「我的動機就是要向這裡的婦女證明，這是有可能的。」

事實上，在此次土耳其大選當中，只有2名獨立參選女性市長候選人贏得勝選，其中一人就是泰金。她表示，「市府大樓就是我的家，我可以連續在這裡待上好幾天，毫無怨言。」