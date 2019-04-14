鐵齒哥跑公墓玩「類碟仙」　朋友都在面前…頭髮卻被用力拉扯！

▲原Po跟朋友一起到公墓玩召喚靈體的遊戲，卻撞鬼。（圖／示意圖／Pakutsao）

國際中心／綜合報導

在還沒有遇見科學無法解釋的現象時，鐵齒常常很容易被掛在嘴邊，甚至會大膽嘗試一些「禁忌」的遊戲，直到親身經歷，才會知道跟好兄弟應該要相敬如賓。日前有國外網友在「Reddit」上分享和朋友到墓園玩古老的「尋水術」的方式召喚鬼靈，沒想到真的聽見類似靈體的尖叫，甚至連汽車導航都通通失靈的狀況。

發文的網友在貼文中提到，2018年11月，當時和曖昧對象和一對夫妻朋友一起出遊，年少輕狂的他們臨時起意到附近的公墓來個夜遊，過去雖然有過夜遊的經驗，也曾遇過一些奇怪的事情，但卻沒有多思考太多。原Po甚至認為已經遇過「相機突然沒電」應該不會再碰到更離奇恐怖的。

就在一行人抵達公墓後，大家開始四散著走到某一處，決定拿出兩根小棍子，並且用水平的方式平放，接著準備大膽請出「靈體」聊天。就在原Po問到身旁的曖昧對象是否也有感覺時，棍子突然開始轉動，直到問到第二個問題時，氣氛開始變得奇怪，原Po下意識就將棍子打散結束。

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▲對於好兄弟，原Po原本相當鐵齒。（圖／翻攝自Pixabay）

接著原Po感受到自己的頭髮開始刺痛著脖子，彷彿有人在拉扯，但明明友人們都在不遠處、視野也看得到的地方。原Po提到「感覺在不遠的地方開始女人、男人的尖叫聲，感覺充滿憤怒，但明明當時都沒有人。」

原Po和朋友當下覺得苗頭不對立刻拉著彼此上車離開，沒想到就在此時汽車導航竟突然失靈，將一行人引導到目的地更遠的地方，讓原Po一行人立刻關掉導航。不少鄉民看到這段經驗紛紛表示，「真的很大膽，在那種地方玩，分明就想召喚好兄弟」、「這絕對是玩命！」、「寧可信其有，不要鐵齒」

尋水術在中古世紀屬於一種占卜法，用以找尋地下水、金屬、礦石、石油等，使用探測術時通常會使用一個Y型或L型的棍棒，稱為尋龍尺（dowsing rod）或占卜棒（divining rod）。