威廉王子驚爆偷吃！梅根疑酸凱特：「不打扮」自己搞垮婚姻

▲威廉王子驚傳外遇老婆閨蜜蘿絲（左）。（圖／翻攝自IG）

國際中心／綜合報導

英國皇室第二順位繼承人威廉王子（Prince William），日前驚傳偷吃老婆凱特王妃（Kate Middleton）的閨蜜蘿絲（Rose Hanbury），兩人趁凱特王妃懷孕時，偷偷約會、出遊。現在又傳出，哈利王子的老婆梅根（Meghan Markle）落井下石諷刺凱特是因為「不打扮」才會導致老公劈腿。消息一出，皇室的私生活全被翻上檯面，連哈利夫婦搬離肯辛頓的原因也被挖出。

據美國八卦雜誌《In Touch Weekly》爆料，威廉王子在凱特王妃正懷著路易斯小王子期間，和鄰居同時也是凱特好友蘿絲多次私下見面、偷偷約會。雜誌還指出，威廉、凱特與蘿絲一家一向友好，常常一起出遊，但當凱特知道丈夫背叛了她，立馬跟閨蜜不再來往。

▼威廉王子和凱特王妃一向感情濃厚。（圖／翻攝自IG）

請繼續往下閱讀...

英國記者吉爾斯·科倫（Giles Coren）在推特上寫道，「這是一椿出軌，我沒看過這則文章，但是我知道這件事，每個人都知道」，這則貼文隨後立馬被刪除，刪除的內容就是威廉王子和蘿絲的緋聞。

一名長期擔任皇家新聞記者理查德則是對外說明，這些都只是謠言，威廉王子與凱特王妃的感情依舊很好，而他們倆夫婦得知被傳外遇消息後，反而笑了並否認傳聞。

▲美國雜誌《In Touch Weekly》爆出，威廉王子出軌凱特王妃的閨蜜。（圖／翻攝自網路）

不過，根據美國周刊報導，梅根在得知威廉王子外遇的消息後，就說是因為凱特平常不懂打扮、失去吸引力，才會讓威廉有機會外遇她的閨蜜，根本是自己搞垮婚姻。

事實上在嫁給哈利王子前即備受關注的梅根，與凱特王妃之間妯娌不合早已不是新聞，哈利王子夫妻前陣子宣布搬離肯辛頓宮，傳出也是因為凱特與梅根兩人相處出現嚴重磨擦。

▼梅根和凱特傳出不合，梅根諷凱特「不打扮」丈夫才外遇。（圖／翻攝自IG）

