澳總理拜票見亞洲臉急撂中文：妳好　下秒糗翻…選民「南韓來的」

▲ 莫里森2018年8月上任總理。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

澳洲將於5月18日舉行全國大選，迄今執政6年的保守派聯盟正尋求拿下第3個3年任期。然而，現任總理莫里森（Scott Morrison）在競選活動的第一天就犯下一個尷尬的失誤，將一名亞洲臉孔的選民誤認為華人，沒想到對方其實是名南韓人，讓他因此備受嘲笑。

莫里森13日走上雪梨街頭，希望在大選登場前贏得部分選民支持。由當地新聞台影片可見，他身處該市的多文化城鎮史卓菲的郊區，在記者的重重包圍之下，停下來與一名亞洲臉孔的女性握手，開口說道，「妳好嗎？妳好（中文），妳好嗎？」但這名女子顯然沒有因為莫里森標準的中文被驚豔，而是冷靜的回應，「不不不，我是南韓人。」

現年51歲的莫里森出糗後還是聽完女子的回答，才邁出腳步、與其他選民握手。巧合的是，在這起尷尬事件發生的不久前，他才剛參觀過史卓菲的一家韓式餐廳，且該地區有大量華人及南韓移民，迅速引起大眾反彈。

許多網友在推特上抨擊莫里森的「種族主義」言論，「史卓菲有很多南韓人，誤以為他們是華人的行為相當種族主義，而且非常愚蠢」、「莫里森還有臉指責工黨宣揚種族主義」、「就算知道他們會說中文，我也不會對一名華裔說『你好（中文）』」。