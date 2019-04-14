7歲小妹變爺爺「私人工具」　下體逼塞衣架DIY墮胎…爸媽全不知！

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勇敢面對家暴，確實需要很大的勇氣，而分享出自己的故事更令人敬佩。22歲的夏洛特（Charlotte Wade）看起來就是平凡不過的年輕人，但卻沒有人想得到，在她燦爛笑容背後，是長達15年的繼祖父性虐待生活，如今她選擇公開，希望可以鼓勵更被家暴困住的人能勇敢走出來。

根據英國《每日郵報》報導，夏洛特自7歲開始就受到繼祖父雷蒙德（Raymond Hodges）的虐待，而在之前雷蒙德就跟一般慈祥的祖父沒有不同，甚至還是夏洛特最期待來家裡的長輩。「但是有一天，雷蒙德到家裡，一切都變得不同」夏洛特回想起。雷蒙德趁著夏洛特的父母在睡覺時，開始撫摸夏洛特的手臂、身體，並且要求她和他「像大人一樣的接吻」，當時還懵懂無知的夏洛特，只覺得繼祖父怪怪的。

接著，雷蒙德開始變本加厲，開始在夏洛特父母睡覺時，開始要求她脫下衣服，並且性侵，或是拍攝一些裸照，只要夏洛特不願意照做，雷蒙德就會以滾燙的熱水壺燙她作為懲罰，而在強迫發生性關係後，雷蒙德都會買糖果安撫夏洛特，並威脅「如果講出去就會傷害你的兄弟姊妹」。

雷蒙德的惡行持續一段時間後，竟然變本加厲的搬到夏洛特家附近「就近照顧」，這讓夏洛特相當害怕，甚至已經變成每一周都會「拜放夏洛特家一次」，直到某日雷蒙德受了傷才減少次數，但在夏洛特的心裡已經有了陰影，「即便爺爺沒有常常來，我還是感到相當害怕。」2009年夏洛特12歲那一年，她發現自己的月經並沒有來，雷蒙德當時要求她驗孕，事後就沒有再提。

驗孕後幾天，雷蒙德和朋友到夏洛特家，並且狠狠的將夏洛特推到在地上，並以衣架侵入，讓夏洛特瞬間下體爆出大量的血，當下她以為自己就要死了，這樣的DIY墮胎讓一個小孩相當難以承受。直到2016年，夏洛特決定要勇敢說出自己的遭遇，警方立刻上門逮捕雷蒙德，並且以強姦未滿13歲女童罪名、襲擊、煽動從事性活動起訴，將被判25年。

法官表示，雷蒙德對於所指控的罪名，完全沒有悔意，令人相當法指。夏洛特在聽聞祖父的判刑後表示，我的童年已經毀在他手上，我拒絕未來也被他毀掉。