100kg視障男踩空跌過月台　地鐵進站倒數20秒…3男合力拉起

▲視障男子踩空落月台。（圖／翻攝自Twitter／@ABC7Kevin）



國際中心／綜合報導

美國馬里蘭州有一名視障男子在地鐵月台等車時，不甚踩空掉落鐵軌上，目擊民眾立刻衝向前想拉他上來，但這名男子身材高大，最後靠著3位民眾合力，才趕在地鐵進站前20秒將他拉上月台，順利逃過一劫。

請繼續往下閱讀...

▲▼眾人合力將男子拉上月台後20秒地鐵就進站。（圖／翻攝自Twitter／@ABC7Kevin）



這起意外發生在馬里蘭州（Maryland）華盛頓地鐵（Washington Metro）醫療中心（Medical Center）站，當時正值早上通勤時間，一名身材高大的視障男子慢慢走進月台，當他用白色手杖確認好位置後，腳卻不甚往後踩空，直接掉落月台，重摔在地鐵軌道上。影片中可看到這位男子痛苦地站起，首先跑去幫忙的22歲男子考利（Brendan Cawley）說，「他大概有180公分，超過100公斤，我一個人實在拉不上來。」

月台上另外2名男子也趕緊從遠方跑來，這時列車進站的警示燈已經亮起，三人奮力一拉，終於將男子拉上月台，20秒後地鐵就高速駛過男子跌落的地方。男子被救起後，疑似肋骨骨折，緊急送醫後目前已無大礙。