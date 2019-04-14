空姐貼心幫顧娃　女嬰不怕生送飛吻　網：融化惹～無法呼吸！

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美國一名暖心空姐潔西卡（Jessica），看到一位辛苦媽媽帶著1歲多的小寶寶搭機，在長途飛行下身心疲倦，於是主動幫忙照顧小孩，當這名空姐邊抱著小孩邊關放置手提行李櫃的過程中，示意小寶寶要跟機上其他乘客揮手打招呼時，小寶寶竟也非常聽話，向其他機上乘客揮手致，意更加碼送上飛吻給大家。影片曝光後，小寶寶萌翻的樣子，讓不少網友都融化惹！

綜合外媒報導，家住在內華達州的小學教師莎凡娜（Savannah Blum），日前帶著19個月大的女兒回到雷諾 （Reno），當她在拉斯維加斯轉搭西南航空的班機時，遇上這名好心的空姐，主動要幫助她照顧小寶寶，「媽媽，你好好坐下休息，寶寶交給我吧！」令她相當開心且意外有這麼「貼心」的服務。

從影片可見，潔西卡抱著小寶寶，手一邊觀行李櫃，還教導她要當一個有禮貌的小孩，熱情地向機上的乘客揮手、拋飛吻，這時小寶寶也大方的和乘客們互動，瞬間整個機艙的氣氛都甜起來！

▼美國一名空姐好心幫媽媽照顧寶寶，女嬰不怕生揮手、送飛吻。（圖／翻攝自Savannah Blum 臉書）

寶寶的媽媽也將整個過程拍下PO到臉書上，引起網友熱議「太可愛了吧，我無法呼吸惹」、「Omg….根本就是小公舉~」、「寶寶都不會怕生欸」，也有網友說「我也生一個，請空姐幫偶教一下好嗎？」。其中還有一名留言者寫道，她也是坐這個航班的，當她問起那位空姐為什麼抱著小孩，空姐回答「很可愛的手提行李對吧？讓我要飛14小時的一天變美好了。」

