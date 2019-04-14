3歲起遭父性侵！她出書自爆「迷上亂倫」　還會主動色誘

▲《亂倫日記》曝光後引起極大爭議，不少人質疑內容的真實性。（圖／翻攝自亞馬遜商城）

國際中心／綜合報導

國外日前出現了一本富有爭議性的的書《亂倫日記》（The Incest Diaries），女作家大爆自己從3歲起便被父親性侵，長久下來價值觀逐漸變得扭曲，對父親的愛已非普通的親情，不僅深陷亂倫的快感中，甚至還對母親產生忌妒，「被父親性侵是我的秘密，最大的秘密就是，有時候我很著迷。」

據英國《獨立報》報導，一名匿名的女作家在書中表示自己從3歲有記憶以來，就開始被父親性侵，有時候甚至會使用暴力，不但用繩子綑綁、更會用刀割，起初雖然會感到害怕與噁心，但在長年的虐待下，卻習慣被虐待，認為這種模式的性愛就等於愛。

▼作者自爆從小被父性侵。（圖／翻攝pixabay網站）

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價值觀崩壞後，女作家開始享受這樣的關係，並期待父親繼續這樣對待自己，「有時候我也很想要，所以會開始誘惑他。」書中描述作者8歲時無意中看到父母正在進行性行為，竟然會對母親出現忌妒的感覺，「我討厭他們發生性關係，覺得自己才應該是家中的女主人。」

這樣不正常的關係一直持續到作者長大，成年後的她總算有勇氣質問父親，反而被對方威脅，「如果你堅持說我對你做的事是性侵，那麼你就不是我女兒！」即便後來逃離了鬼父的魔爪，也交了男友，但感情路仍然相當不順，彷彿是一種惡性循環般，交往的對象總是有暴力傾向的人，動輒又打又罵成為家常便飯。

書本曝光後引發了極大的爭議，許多人認為根本就是作家的幻想文，但書商強調內容都是真的，書本編輯還採訪了作者身邊的朋友及提出醫療紀錄為證，直言「我完全不懷疑作者的誠實，我們之所以出版這本書，是因為我們相信它具有藝術價值。」