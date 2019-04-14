川普貼911影片攻擊穆斯林議員　民主黨齊砲轟：煽風點火搞分裂

▲ 川普推文攻擊穆斯林國會議員歐瑪，轉發剪接過後的九一一恐怖攻擊影片。（圖／翻攝自推特@realDonaldTrump）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國民主黨穆斯林女眾議員歐瑪（Ilhan Omar）上月談及九一一襲擊事件的言論說詞惹議，總統川普為此在12日轉發影片，並以大寫字體「我們永遠不會忘記」發文批評歐瑪。消息傳出後，眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等多名民主黨重量級人物紛紛出聲為歐瑪辯護，並譴責川普此舉是在煽風點火搞分裂。

綜合CNN、路透社報導，歐瑪在「美國-伊斯蘭關係委員會」（CAIR）發表談話，但她的一番說詞讓許多人感到相當不滿。她當時提到，「長期以來，我們始終生活在『二等公民』的不安當中，坦白說，我早就感到厭倦，這個國家的每一位穆斯林都應該覺得厭倦…CAIR在九一一事件後成立，因為他們意識到，某些人做了某些事，我們所有人開始失去公民自由。」

歐瑪口中的「某些人做了某些事」這段話立刻被外界砲轟是對九一一事件的輕率描述，畫面也在網路瘋傳，甚至被紐約郵報拿來大做文章。而川普12日更轉發一段剪接過的影片，內含歐瑪的這番話以及九一一當年恐攻的畫面，並寫道「我們永遠不會忘記」。

對此，數名國會民主黨人立刻發聲為歐瑪辯護。

眾院議長裴洛西13日把矛頭指向川普提到，關於九一一事件的任何論述都必須充滿崇敬之心，「總統不該把九一一事件的慘痛畫面用於政治攻擊…身為三軍統帥的總統煽風點火，讓其他人感到更不安全，這是錯誤的行為。」

角逐民主黨總統提名的麻州參議員伊麗莎白華倫（Elizabeth Warren）則認為，川普是在煽動暴力，且每位政治領袖都該表態反對。

▼ 歐瑪是首批躋身國會的穆斯林女性。（圖／路透）

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