12cm利爪如匕首！遭地球「最危險殺人鳥」鶴鴕攻擊　飼主腸穿肚破慘死

▲鶴鴕被稱為「地球上最危險的鳥類」。（圖／Wikipedia）

國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州日前發生一起罕見殺人事件。一名75歲農夫在自家農場跌倒後，慘遭自己所飼養的鶴鴕（cassowary）以利爪攻擊，被發現時已經死亡。

據《美聯社》報導，住在佛州北部阿拉楚阿郡（Alachua）的75歲農夫哈尤（Marvin Hajos），於當地時間12日在自家農場摔倒後，遭到飼養的鶴鴕攻擊致死。阿拉楚阿縣（Alachua）消防救援部門表示，「初步訊息顯示，對哈尤先生而言，這是一次悲慘的事故。」警方研判他當時就站在鶴鴕附近，因為突然跌倒，就遭到鶴鴕攻擊。哈尤先生後來被送往鄰近醫院急救，但因傷勢嚴重，最終仍宣告不治。

▼受害者死前在繁殖這種鳥類，在美國鶴鴕並未被視為食物，而是受到外來種狂熱者的追捧。（圖／Wikipedia）

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鶴鴕又稱為食火雞，牠的羽毛是黑色的，頭部為藍色，頭頂有一具保護性骨質頭盔，喉部則有兩個紅色的垂肉。鶴鴕以種子和漿果為食。由於鶴鴕屬和美洲鴕鳥一樣，都有三個腳趾，每趾都有著鋒利的爪子，中趾的爪子就像匕首一樣，只要一踢就能挖出人的內臟。

當鶴鴕受到威脅而發起攻擊時，會以利爪結合強而有力的腿攻擊敵人，這利爪能輕易將人類開膛破肚，對付狗和馬更是一擊致命，因此被列為世界上最危險的鳥類。曾經有人拿木板來測試鶴鴕的攻擊力，結果十公分厚的木板被鶴鴕當場刺破。

▲鶴鴕的中趾長有12公分，像匕首一般銳利。（圖／翻攝自YouTube）

據了解，在1926年4月6日發生一起讓人震驚的鶴鴕殺人事件。有一位名叫菲力的13歲少年，在自家庭院遇見了一隻鶴鴕，菲力隨即拿起石頭扔向牠。被惹怒的鶴鴕旋即還擊將菲力一腳踢倒，菲力的哥哥見狀也拿起石頭奮力砸向鶴鴕。結果弟弟躲過一劫，哥哥卻被鶴鴕撞倒在地，然後用有如匕首的爪子割開脖子，最後傷重身亡。除外，人們還發現鶴鴕襲擊狗，將狗的腹部切開了一大大的傷口。

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