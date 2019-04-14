美版「韓流」就是她！國會史上最年輕女議員　42天被新聞台狂提3181次

▲民主黨眾議員奧卡西歐‧寇特茲的左派政策引來批評（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

中天電視上月底因「播出太多韓國瑜新聞」等缺失，遭NCC重罰100萬元，就有工程師透過自寫程式統計，短短29小時就提「韓國瑜」就超過了1840次。不過，不只國內出現這種轟炸式報導，美國福斯電視台（Fox）也出現類似的狀況，而颳起這陣旋風的就是29歲拉美裔的聯邦眾議員奧卡西歐‧寇特茲，據統計，福斯電視台連續42天的新聞都提到她，總計至少3181次。

不同於被力捧韓國瑜，身為偏左派的民主黨議員，奧卡西歐‧寇特茲（Alexandria Ocasio-Cortez）可是照三餐被福斯電視台狂罵。非營利組織「美國媒體事務」（Media Matters for America）表示，從2019年2月25日到4月7日，奧卡西歐‧寇特茲的名字在福斯新聞與福斯商業頻道裡，被提及3181次，就算是與她無關的議題，新聞台也會想辦法牽扯到她。

舉例來說，福斯電視台將奧卡西歐‧寇特茲形容成激進、危險、極左派的社會主義份子，總是將她所提出的移民、健保或是經濟政策與委內瑞拉政變、紐西蘭槍擊案相比，甚至拿她的年齡與族裔開玩笑。福斯電視在節目中指責波多黎各裔的奧卡西歐‧寇特茲，利用少數族裔特權，試圖把「拉美價值觀」強加給美國，更嘲笑僅29歲的她「像個5歲小孩一樣可愛」。

奧卡西歐‧寇特茲12日在推特上回應，「這就是他們對待為人民爭取醫療、工資與公平正義的人所做的努力，將炮火對準國會史上最年輕的女議員，真替他們感到難過，因為我們不會退縮的。」

奧卡西歐‧寇特茲上任後提出多項改革政策，其中包括挑戰川普稅制、氣候政策的「綠色新政」（Green New Deal），包括利用可再生資源發電、建設國家智能電網，並在2030年前減少碳排放等目標，還有其中一部分是對富有階級課徵60%到70%的重稅。