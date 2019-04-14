逛街到一半…5歲童遭陌生人一把抱起丟下樓　倒臥大廳血泊命危

▲24歲的嫌犯阿蘭達（Emmanuel Deshawn Aranda）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國明尼蘇達州有一名母親帶著5歲大的兒子在購物中心逛街時，突然有一名男子走近他們後，竟一把將男童抱起從3樓往下丟，導致男童傷重命危，目前仍在加護病房觀察。當地警方表示，這名男子有攻擊、非法入侵與破壞財產等5項前科，過去曾被該購物務中心禁止進入，現在他也被警方以殺人未遂拘留。

綜合外媒報導，事情發生12日早上明尼蘇達州（minnesota）布隆明頓市（bloomington）的美國購物中心（Mall of America），目擊者指出，當時突然聽到一名女性大聲尖叫著，「有人把我的小孩丟下去！」接著就看到一名男童從3樓掉到1樓地上，高度至少30公尺，旁邊有大量的血跡，「現場的人嚇壞了，都在拼命替男孩祈禱。」在救護人員抵達現場前，有些民眾試圖替男童進行CPR，後來男童被送到當地兒童醫院，目前還未脫離險境。

警方表示，嫌犯是24歲的阿蘭達（Emmanuel Deshawn Aranda），當時他將男童丟下後就逃跑，但很快就被逮捕，並以殺人未遂被拘留中，「嫌犯與這家人並無任何關係，推測是一件隨機事件，目前正在釐清犯案原因。」

法庭紀錄顯示，阿蘭達2015年時曾經在該購物中心內，將商品從3樓向下丟，也曾在餐廳內對著客人丟東西，並與餐廳經理發生肢體衝突，在2016年7月前他都被禁止進入該購物中心。