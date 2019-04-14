美中貿易戰接近尾聲　梅努欽：成果超越3年前的雙邊投資協定

▲美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）13日指出，美中貿易談判已接近尾聲，而當中所做出的協議成果，會遠遠超過美國過去40年來欲開放中國市場所做的努力，將造成美中之間經濟市場的巨大改變。梅努欽表示，這項協議非常的詳盡，涵蓋了以前從未處理過的問題，「它完全超越歐巴馬推動的美中雙邊投資協定（BIT）。」

美中貿易爭端持續超過1年，已讓雙方付出數十億美元的代價，擾亂了全球供應鏈與金融市場。美國正試圖要求中國開放更多經濟市場，讓外國企業可以走入中國。當記者問到，目前的協議是否會超過中美雙邊投資協定（BIT）的預訂成果，梅努欽回應表示，「我們正努力取得進展，但必須非常注意，這並不是一場公開談判，這是項非常詳細的協議，涵蓋了以前未曾談及的問題，遠遠超出了當時雙邊投資協定的範疇。」

梅努欽指出，「如何執行協議內容」一直是美中貿易談判最大的障礙，目前美中雙方也已達成共識，將透過設立執行辦公室來監督協議執行成果。不過，白宮智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）警告，設立辦公室不足以解決執行問題，因為雙方尚未就「懲罰」的具體細節達成共識。梅努欽拒絕談論細節，並表示，「美國與中國都作出了某些承諾，我希望這項強制執行協議是雙向的。」

梅努欽在國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行（World Bank）的春季會議中向記者透露，他與貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）下周將與中國國務院副總理劉鶴進行2次電話會議，雙方也正討論，是否要舉辦更多的面對面會談，來達成最終協議。