芬蘭大選今登場　總理熱門候選人喊「加稅救社會福利」

▲ 社會民主黨黨魁林奈喊出「加稅」拯救社會福利制度的政見。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

芬蘭14日舉行國會大選，但隨著人口急速老化、社會福利成本增加，選民紛紛開始擔憂社福制度的未來。高喊反對現任政府撙節政策的社會民主黨黨魁林奈（Antti Rinne）是下屆總理熱門人選，若社民黨勝選，芬蘭將迎來睽違20年的首位左派總理。只不過，民調顯示，支持度位居第二的芬蘭人黨（Finns Party）緊跟在後，此次開票結果可能會是史上最接近的一次。

綜合路透社、法新社報導，芬蘭目前面臨著人口老化、出生率下降的問題，讓未來社會福利制度是否能正常運作的議題成為此次選戰的關鍵。此次芬蘭國會選舉改選全數200席，共計19個政黨參選，根據芬蘭廣播公司（Yle）民調顯示，中間偏左的社會民主黨將獲得19%選票取得第一，極右派芬蘭人黨則以16.3%的支持率位居第二。

投票所於當地上午9時（台灣時間下午2時）開放，直到當地晚間8時關閉。根據統計，有超過三分之一的選民已參加提前投票。

▲ 根據預測，初步計票結果會在當地午夜前出爐。

現年56歲的林奈是總理熱門人選，開出「提高稅收」等政見，來為福利制度爭取資金並提振經濟。此外，他也主張改善銀髮族生活條件，一旦勝選，每月將發放100歐元給低收入的退休人員。但目前社民黨已坦承，這項承諾每年耗資約7億歐元，若社會經濟狀況不允許，最終可能無法兌現。

移民政策也是此次大選的熱門議題之一。林奈表示，他所帶領的政黨支持與工作性質相關的移民，因為這可以彌補當前人口老化的現象，但同時也贊成允許部分因人道主義理由入境的難民。

儘管社會民主黨的民調暫居第一，但主打反移民的芬蘭人黨近幾周的支持率持續飆升。預測顯示，目前沒有一個政黨能獲得20%以上的選票，而這也意味著，此次大選的票數結果很有可能會是史上最接近的一次。

事實上，現任總理席比拉（Juha Sipila）自2015年上任後領導的中間偏右執政聯盟，力推撙節措施，把社會醫療保健改革列為施政重點，但削減退休族、教育等福利措施引發反彈，最終在社福改革未獲通過的情況下，席比拉政府上月內閣總辭，目前持續帶領看守政府運作，直到新政府成立。

▼ 此次芬蘭國會選舉改選全數200席。