3少女休息站洗澡「裸體風乾」！警察關切後逃逸...狂追33公里

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洗澡完要擦乾是正常的，但在戶外讓自然風乾就有礙觀瞻！美國佛州一處公路的休息站，發生3名裸女在「吹風曬乾」，被警方關切後逃逸，且變本加厲地開車撞警員，讓警察苦苦追了33公里才把這3名年輕女子逮捕。

綜合外媒報導，這3名裸女分別是18歲的奧西斯（Oasis Mcleod）與19歲的珍妮雅（Jeniyah Mcleod）、19歲的西莉亞（Cecilia Young），當時正在休息站外裸體擦防曬乳，開放行徑讓人瞠目結舌，警方連忙上前關心狀況。

▼美國佛州3名女子在公路休息站淋浴後，竟在大庭廣眾下全裸想自然風乾，還撞飛到場處理的警察。（示意圖／pakutaso）

3人聲稱自己剛洗好澡，只是在「吹風曬乾」，警員見她們身旁有一箱礦泉水與一罐沐浴乳，便要求她們留在原地。豈料收到指令後，3名年輕女子居然立刻跳上小客車逃走，讓警察只好發射定位系統追蹤器到她們的車上。

這場荒謬的追逐戰足足持續快一小時，且路途長達33公里，3名女子肆無忌憚的開著車在國道上肆意橫行，把其他駕駛嚇壞，一直到警方循線追縱到了便利商店才找到她們，讓多名警察追逐一小時。

不過鬧劇還未結束，當她們店內步出時，警方雖試圖逮捕其中一人，但卻遭到其餘2名女子開車撞擊，並再次成功逃逸。隨後警方要求增援將其攔截並刺破輪胎，她們仍激烈反抗，將自己鎖在車內拒絕出來，讓耐心耗盡的警員最後只好打破車窗將3人逮捕，終於結束這場鬧劇。

3人告訴警方她們目前借住在一名親戚家中，但發生口角才會負氣離開。警察也在車內發現了大麻，以對執法人員加重企圖傷害罪、拒捕、逃避追捕和公然猥褻等罪名逮捕她們。

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▲三名少女讓警察狂追1小時。（圖／翻攝自帕斯科郡警察局）