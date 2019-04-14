在這寫下《羅密歐與茱麗葉》　莎士比亞「倫敦故居」地點終於曝光

▲ 斯特拉特福市政廳懸掛一塊印有莎士比亞圖像的招牌。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

威廉‧莎士比亞（William Shakespeare）是英國文學史上最傑出的戲劇家，也是西方文藝史上最傑出、全世界最卓越的文學家之一，留下許多知名作品，流傳至幾百多年後的現在。而最新研究顯示，這名劇作家在倫敦的住所位置、他寫下四大悲劇作品之一《羅密歐與茱麗葉》的地點終於被鎖定。

戲劇史學家馬許（Geoffrey Marsh）花費近10年時間交叉查閱官方紀錄，仔細研究這名英國劇作家及詩人的故鄉，以查明莎士比亞在1590年代時的確切住處。馬許的探索始於2008年，當時東倫敦藝術區肖迪奇一座伊莉莎白時代的劇院首度被發現，讓馬許渴望知道，當環球劇場（Globe Theatre）尚未誕生、莎翁的作品還在肖迪奇的劇場演出時，他究竟住在哪裡。

CNN報導，早在登記有莎士比亞的1597及1598年聖海倫斯教區（St. Helens）納稅人名冊資料被發現以前，人們便得知他曾住在倫敦市中心利物浦街車站附近，但具體位置不明。

儘管在翻譯及解釋時面臨許多挑戰，馬許依然成功解讀那些保存完好的文件，可追溯至1550年代。他指出，證據顯示，莎士比亞曾以伊麗莎白時代的皮革貿易協會「皮具商協會」租戶的身分，住在一處能夠俯瞰聖海倫斯教堂墓地的房子裡。

身為維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum）戲劇與表演部門主任，馬許說明，「莎士比亞在倫敦的住所讓我們對他的生活和工作上的靈感有更深刻的理解。自斯特拉特福（Stratford）移居倫敦的最初幾年裡，他住在倫敦最富有的教區之一，身邊圍繞著有權勢的公眾人物、富有的國際商人、醫生和專業音樂家。」

馬許補充，住在這樣的富有地區能在莎士比亞發展自己的事業、尋找家族徽章之際，提升他的地位。當時，莎士比亞也正計劃在斯特拉特福購置一幢昂貴的房子。