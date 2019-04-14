女兒送美容大禮給老媽　霧眉結束「眉毛變4條」男友撇眼球提分！

▲潔米霧眉完驚見4條。（圖／翻攝自當事人臉書下同）

國際中心／綜合報導

愛美是女人的天性，眉毛可以說是臉蛋的靈魂，因此就算是輪廓深的歐美人，「眉毛」也是需要處理的部分。住在美國密蘇里州42歲的媽媽潔米（Jami Ledbetter）一直以來眉毛就相當的稀疏，日前女兒們為了要孝敬母親，共同買了「霧眉」的優惠課程給她，希望媽媽可以變得漂漂亮亮，卻沒想到最後卻反而讓母親跟男友分手。

根據英國《每日郵報》報導，潔米自出生就是毛髮量相當稀疏的人，從年輕就對眉毛相當在意，因此當女兒們一起送上霧眉大禮時，她相當期待的去做。沒想到霧眉結束後，潔米感覺到疼痛感並不是在眉毛的位置，照鏡子一看才驚覺，美容師竟然判斷錯誤眉毛的位置，新的霧眉顏色上到了原本眉毛的上方，「看起來就像是有4個眉毛的怪人」。

請繼續往下閱讀...

▲最後得花4倍價錢再弄回來。

潔米在霧眉結束後哀傷的表示，「我覺得我的一切都毀了」最終的結果不僅她已經沒有自信心，就連原本在約會的對象，都說出分手的決定。而潔米去詢問的「除眉手術」，竟然需要1000美金（約台幣30000元）價格高昂卻又不得不做。

由於霧眉染劑屬於半永久性染劑，因此要消除需要找專業人士處理，讓潔米跟女兒們學到教訓「千萬不要貪小便宜購買優惠課程，這樣的東西，真的要交給有經驗的專業機構處理，才不會最後人財兩失。」