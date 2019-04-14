全球最大飛機首飛成功「可攜衛星上太空」　擁2機身6引擎

▲這架飛機擁有2個駕駛艙，但飛機駕駛作業僅由其中一個駕駛艙負責，據信另個駕駛艙是處理投放火箭相關程序。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

全球最大飛機「平流層發射系統」（Stratolaunch Systems）13日在美國完成首次試飛，這架雙體結構的飛機擁有6具引擎、翼展117公尺，未來可望成為把小型衛星送入軌道的空中發射平台，目標為軍方、私人企業甚至美國太空總署（NASA）等單位提供更經濟實惠的方式進入太空。

綜合CNN、路透社報導，這架白色巨無霸飛機周六在加州莫哈維（Mojave）升空。根據平流層發射系統公司的說法，此次處女航時間約2.5小時，攀升至1.7萬英尺（5182公尺），最高時速達189英里（時速304公里）。

為了讓機身擁有輕巧、堅固特性，這架飛機主要由碳纖維材料製成，同時大量運用現行已有的成熟技術來節省成本，包括為波音747飛機所設計的引擎以及起落架。

▲ 這場試飛吸引數十名攝影師、航空愛好者來到現場。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

事實上，平流層發射系統公司是由已故微軟共同創辦人保羅艾倫（Paul Allen）所創立。「我們終於做到了…今天的飛行讓我們的任務前進一大步，未來可望提供（除了地面發射系統外）更具彈性的發射選項」，平流層發射系統首席執行長佛洛伊德（Jean Floyd）表示，「我多年來一直在腦海裡想像這一刻，但保羅艾倫不在我身邊的畫面從來沒有出現過。」

不過，目前這架飛機處女航成功只是第一步。一旦飛機經過全面測試及認證，未來飛行員就要駕駛這架飛機升空，並在3.5萬英呎（約10公里）處的高空發射火箭，接著飛行員飛返莫哈維，而火箭則會在把衛星送入軌道後，落回地球，並像流星一樣在天空中燃燒。

這場試飛吸引數十名攝影師、航空愛好者等人士齊聚一堂，就是要來目睹這架巨無霸飛機的處女航。航空攝影師貝耶（Jack Beyer）表示，這架飛機真的非常大，看到飛機毫不費力起飛升空，令人感到相當驚奇。

▼ 此種利用飛機把小型衛星送入太空的成本較傳統火箭發射程序低，不但燃料用量較少，還能飛越或繞過惡劣天氣。（圖／路透）

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