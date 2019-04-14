住1晚15萬！她砸7億蓋「世界最孤獨飯店」　15%營收贈居民

▲滿天星空讓人震懾於自然的美。（圖／翻攝自Fogo Island Inn官方臉書）

國際中心／綜合報導

加拿大是美洲大陸的邊境，紐芬蘭省則是加拿大的邊境，福戈島（Fogo Island）又是於紐芬蘭島的邊境，假如世界是平的，那幅戈島就是世界的盡頭。這一座島既沒有自來水、交通又十分不便，荒寒與孤寂是一貫的景色，除了與天空連成一片的大海，就從海平面彼端漂來的巨大冰山，卻有人願意花2500萬元（約7.7億元台幣）蓋一座五星級飯店，被稱為「世界上最孤獨的飯店」。

▼飯店15%的收入分給當地居民，也為當地創造了800個工作機會。（圖／翻攝自Fogo Island Inn官方臉書）

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綜合外媒報導，這不到260平方公里的福戈島上僅有200多位居民，唯一外出的交通工具是傳統的「手划船」，外地人到達加拿大紐芬蘭後還得花上兩天搭飛機加船的時間才能抵達這絕美之地。因為加通如此不便，加上工作環境有其侷限性，讓年輕人口外流嚴重，島上的生活越來越艱辛。

▼島上最美的景色是與天空連成一片的大海。（圖／翻攝自Fogo Island Inn官方臉書）

不過此時卻有人抱著不同的看法，同樣出生於福戈島的齊塔（Zita Cobb）曾是年薪名列前矛的矽谷CEO，但她的退休生活並不是搭著私人飛機環遊世界，在55歲時放棄高薪工作，把金錢和精力都用來投資故鄉，開幕於2016年的「Fogo Island Inn」就是她拯救鄉里的方式。

選擇回到家鄉成立基金會，決心發展小島的觀光旅遊業，花了近10年蓋的五星級飯店，不僅堅持「所有建材必須就地取材」，還為當地創造800多個工作機會，而且島上每個居民都是股東。齊塔從世界各地請來駐站藝術家，利用了當地資源創作，也教導居民工藝技能，如今販賣雕刻傢俱、拼布棉被等手工藝品，已成了居民們豐厚的收入來源。

▲房型簡單舒適。（圖／翻攝自Fogo Island Inn官方臉書）

旅館外觀新穎富有未來感，但其實運用了許多傳統元素，像是一側以角度略呈人字形高蹺架起的結構，在當地漁村就頗為常見，這也是為因應崎嶇的海岸地形，最不傷害岩石與自然生態的工法。

「Fogo Island Inn」一共有29間客房，裝潢走簡單明亮風，房內既有傳統的拼布棉被、燃木壁爐，也有科技先進的除噪助眠機與免治馬桶；拼布棉被來自居民手工織造，每條花紋顏色都不相同，翻開被角還能看到編織者的簽名。房間牆壁隔音效果極佳，唯獨面海的落地景觀窗沒有使用隔音材料，因為海浪是最能代表福戈島的聲音，彷彿就是世界盡頭的聲音。

「Fogo Island Inn」每一間客房都擁有絕美的海景，甚至有一間頂層客房，裡面有超過32面的窗戶。如此與海靠近的飯店入住一晚的費用最低是美金1800元（約新台幣55400元），最貴的房型則是一晚美金5000元（約新台幣15.4萬元）。

▼擁覽海天一線的絕景。（圖／翻攝自Fogo Island Inn官方臉書）