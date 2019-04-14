金正恩籲美「年底前改變態度」鬆口願再辦峰會　川普回應：很棒！

▲ 美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩12日出席第14屆最高人民會議，自2月底越南「川金二會」宣告破局後，首度鬆口表示，有意願三會美國總統川普（Donald Trump）。日前才透露「川金三會」有可能舉行的川普則在當地時間13日回應，他與金正恩的關係非常優秀，也認為第三次峰會會很棒。

12日是北韓最高人民會議第一場會議第二天，金正恩在會中除高度評價他與川普的關係，也表示，「只要美國採取正確的態度、找到能和我們共享成果的方法，在這樣的條件之下邀請舉行第三次首腦會談的話，我們也有意願再試試看。我們會保持耐性到今年年底，等著美國下定決心」，對美方開出條件及期限。

川普13日則在推特上推文表示，「我同意北韓金正恩所說，我們私底下的關係很好，可能用『極其棒』來形容會更準確；而第三次峰會將能讓我們更加了解彼此的立場。北韓擁有巨大的成長潛力，在金委員長的領導下取得經濟上的成功和富足。我期待著那一天，很快就會到來，到時候核武和制裁都會被去除，然後我們就能見證北韓成為世界上最成功的國家之一！」

此前，川普11日於白宮與訪美的南韓總統文在寅會晤，進行閉門會談以前表示，川金三會「有可能舉行」，唯過程必須循序漸進，而非倉促進行。他提到，「我很享受峰會，很喜歡和金委員長在一起，收穫良多。那就是真正的按部就班（step by step），不會走得太快。若前進得太快，就不會達成適當的交易（proper deal）。」他對美國及南北韓間的三方會談也持開放態度，「一切都看金委員長。」

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▲ 金正恩11日再度被推舉為國務委員會委員長。（圖／路透社）

但金正恩12日在會中發表施政演說時批評，美方在川金二會中使用的協商手段完全錯誤，無異於「先解除武裝，後推翻制度的妄想」，根本不可能實現。他也直言，「一點都不樂見與河內首腦會談相同的首腦會談重演，也沒有這個意願。美國迴避了『撤回敵對政策』這個與我國建立全新關係的根本方法，誤以為施加最大的壓迫，就可以使我們投降。這是與火上加油無異的愚蠢且危險的行為。」