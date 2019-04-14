新郎婚禮醉死…新娘照樣「激戰叫整晚」　天亮崩潰被退4萬聘金

▲強森闖進新娘房跟新娘激戰到天亮。（圖／翻攝自phnompenhpost）

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就算自己單戀的人結婚，也得潔身自愛！柬埔寨日前發生一起新婚之夜，和新娘發生關係的竟然不是新郎，而是單戀新娘多年的男子強森（Chhoen Chanseng），趁著新郎遭到灌醉，溜進新房佔了新娘便宜，激戰整晚到隔天，這對新人才發現事情糗大了。

綜合外媒報導，強森在2018年時，參加完這對新人的婚禮後，發現當時新郎被灌醉睡在婚宴桌上，而新娘早也因為不勝酒力，而回到房間休息，這時強森竟然起了歹念，趁著天黑前假扮成新郎爬上床，就這樣跟迷迷糊糊的新娘激戰整個晚上，事後更睡在新人床上。

隔日，新娘醒來發現睡在旁邊的人竟然不是老公，大叫驚醒其他人，強森在接受警方調查時表示，因為自己暗戀新娘多年，如今愛人卻嫁給他人，在婚禮上相當關注新人的一舉一動，希望可以有機會接近新娘。沒想到強森就在新娘微醺的回到房間不久後，就尾隨並在一開始坦承「前後總共性侵三次」，卻又在事後改口說只有一次，目前將以強姦罪定罪。

新郎家人事後因為無法接受新娘的處女之身被奪走，據悉決定跟女方解除婚約，並且退還1400美元（約台幣40000元）嫁妝，更不許男方在跟女方有任何交集。