7歲女遭變態阿公性侵5年！懷孕被逼「衣架塞入墮胎」...痛昏血狂流

▲英國女童從7歲開始就被阿公性侵。（圖／示意圖非當事人／123RF）

記者錢玉紘／綜合報導

英國女子夏洛特（Charlotte Wade）從7歲開始就遭繼父的爸爸性侵，若是不服從就會被打，之後不幸還懷孕，惡狼竟自行拿衣架在家中幫她墮胎，讓小小年紀的她承受了巨大的痛苦。夏洛特過去一直不敢把這件事說出來，終於在3年前鼓起勇氣報警。



英國《都市報》報導，今年22歲的夏洛特來自南威爾斯地區，小時候她跟家人還有繼父住在一起，繼父的爸爸雷蒙（Raymond Hodges）有時候會開車到家裡住上幾周，並提議要幫忙照顧當時才5歲的她，好讓父母可以出去工作。

夏洛特回憶，一開始她真的把雷蒙當成自己的親生爺爺，但從某天開始，雷蒙突然變得很怪，曾問她「想不想學學大人是怎麼接吻的」，她雖然拒絕，但「爺爺」還是親了她的嘴，並說這是兩人之間的小秘密。接著雷蒙的行為越來越誇張，他會趁兒子媳婦睡覺的時候，命令夏洛特摸自己的身體。

每當雷蒙來家裡，都讓夏洛特感到不舒服，沒想到雷蒙還搬到離她們家更近的地方，逼得她幾乎每周末都得跟惡狼共度。夏洛特7歲那一年，雷蒙把她帶回公寓裡，把她按在床上，性侵了她，「那真的是讓人無法忍受的痛，他性侵完後就帶我去買糖果，假裝沒事，我真的不知道該怎麼辦」。

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▲雷蒙多次性侵夏洛特，導致她12歲就懷孕。（圖／示意圖非當事人／123RF）

接下來的幾年她不斷被性侵，甚至還被迫錄影，要是夏洛特拒絕，雷蒙就會對她拳打腳踢，小小的身軀根本難以承受。2009年，夏洛特12歲那一年，她有長達2個月都沒有月經來，被雷蒙發現了，於是幫她驗孕，但不讓她知道結果。

幾個禮拜後，雷蒙的朋友來到家裡，把夏洛特強壓在地上，當時她嚇壞了，以為又要被性侵，沒想到雷蒙也出現，還拿著一個衣架，直接塞進她的下體裡，「我當時痛到不行，此生沒有那麼痛過，感覺就像是要死了，他接著告訴我，我再也不可能懷孕了」，兩人走後，夏洛特流著血被留在房間裡。

這件事情讓夏洛特陷入巨大痛苦，但因為太害怕又太絕望，不敢告訴任何人，之後又斷斷續續地被性侵了2年。即使雷蒙沒有來家裡，她也無法感到安全，時常陷在可怕的回憶裡，常常會自殘並多次嘗試自殺。

到了2016年，她總算鼓起勇氣，決定讓雷蒙得到應有的懲罰，才報警讓事件曝光，2016年11月，73歲的雷蒙遭到逮捕起訴，隔年7月被以24項性侵罪名起訴，最後被判刑25年，並且終身都要註冊登記為性侵犯。

夏洛特表示，當她得知判決結果時，跌坐在地上哭了，且把這件事情說出來對自己復原很有幫助，「這麼做讓我可以繼續向前走，這個變態男也許毀了我的童年，但我不要讓他繼續毀了我的未來」。