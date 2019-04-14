全球早餐指數公布！台北工作20.4分鐘　才能換到「一份早餐」

▲歐美人平均工作不到10分鐘就能換一頓早餐，在其他許多地區可能需要工作20分鐘，甚至更久。（示意圖／取自pixabay）



國際中心／綜合報導

想吃一份普通早餐，得花你一天多久的時間賺錢呢？彭博（Bloomberg）公布2019「全球城市早餐指數」，顯示北美和歐洲民眾平均花不到10分鐘就能賺到早餐錢，其中日內瓦居民早餐費甚至只佔一日所得的0.8％，但非洲民眾則普遍得賣力工作超過30分鐘，才能吃一份早餐。至於台北，早餐費則佔每日所得的4.24％，換算得工作20.4分鐘才能換得一頓早飯。

彭博將一份「標準早餐」定為一杯8盎司（約225毫升）的牛奶、一顆雞蛋、2片土司麵包和一份水果。價格則是依據Numbeo.com網站數據，統計至2018年12月底。這份早餐指數是依據一份早餐在各地的物價，以及當地民眾賺取這份早餐費的所需工作時間計算藉此計算出全球超過100個城市民眾對早餐的負擔能力。

全球「最能負擔」早餐的城市前5名，分別是日內瓦、杜拜、伯恩、盧森堡和舊金山。換句話說，排名越靠前的城市，早餐費佔當地民眾一日所得的比率也越低，吃一頓早餐的代價也相對較便宜。

在全球早餐指數排行前20名的城市中，瑞士就有5座城市榜上有名，澳洲也同樣有5座城市上榜，美國則只有4座城市擠進前20名之中。其中，日內瓦、杜拜、伯恩和盧森堡市民吃一份早餐，只佔一日所得的0.8％，美國科技重鎮舊金山也只需要所得的1％；但若住在非洲迦納首都阿克拉，或是奈及利亞最繁榮的大城拉哥斯，想吃同樣一份早餐，可能需要花掉當地人一日所得的4分之1，相對較為昂貴。

在亞洲城市中，新加坡排名第37名，是亞洲排名最高的城市，早餐費佔當地人一日所得的1.4％，東京則排名第66，吃早餐得花掉一日所得的2.14％。至於台北則在全球城市中排名第105，早餐費就佔了一日所得的4.24％。

根據這份排名，北美和歐洲民眾只需要工作不到10分鐘，就能賺到足夠的錢買一份早餐，但中南美洲或南亞的民眾則需要工作20分鐘，撒哈拉以南的非洲民眾，則需要工作超過半小時，才能吃得起一頓相同的早餐。