川普5月底訪問日本　預計登上出雲級「準航母」護衛艦

▲日本海上自衛隊出雲號護衛艦。（圖／路透社）



記者王致凱／綜合外電報導

美國總統川普預定5月將訪問日本，據美、日政府人士透露，川普將前往橫須賀基地視察駐日美軍，同時也會參觀預定改裝為航空母艦的出雲級直升機護衛艦，藉此對外傳達美日同盟友好的形象。此外，川普可能還會破天荒在觀賞大相撲比賽後，登上土俵向優勝力士頒發「內閣總理大臣獎」獎盃。

根據日本TBS電視台報導，川普預計5月下旬訪問日本，為5月份新天皇登基後首次訪問日本。報導引述美國和日本政府人士消息，川普計畫前往視察美軍橫須賀基地，另外也考慮參觀停泊在橫須賀基地的日本海上自衛隊「出雲級」護衛艦。

日本政府去年12月發布《防衛計畫大綱》，確定要將出雲級直升機護衛艦進行「航母化」改裝，並添購具備垂直起降能力的F-35B匿蹤戰鬥機，意味著日本將擁有二戰結束以來首艘實際上的航空母艦。日本現擁有出雲號（DDH-183）和加賀號（DDH-184）2艘出雲級護衛艦。

日本《產經新聞》則報導，據日本政府消息人士透露，川普預定於5月26至28日訪問日本，具體行程還在安排中。報導指出，此次日方將以國賓規格接待川普，期間安排川普觀賞大相撲比賽；若要觀賞大相撲比賽，可能在川普抵達日本的首日，也就是5月26日，地點則是東京都墨田區的兩國國技館。

報導提到，美方向日方表示，希望能安排川普上土俵，向冠軍力士頒發「內閣總理大臣獎盃」；由於外國元首頒發總理大臣獎盃的情況較罕見，美日政府考慮讓川普和日本首相安倍晉三都登上土俵，具體維安細節則還在研議中。

川普預計觀賞的相撲比賽，是日本5月改元「令和」後的首場相撲比賽，外界普遍認為，川普希望擔任頒獎人角色，是想趁機對外展現美日友好關係；日本政府人士則表示，美方雖然提議由川普擔任頒發「內閣總理大臣獎」獎盃的角色，但也另外商議是否採取美國政府頒發特別表揚獎。

「總理大臣獎」獎盃重量約40公斤，過去都是由首相本人或內閣官房長官，在相關人員的協助下頒發給優勝相撲力士。

▼川普預計5月底訪問日本，對外展現美日友好形象。（圖／路透社）



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