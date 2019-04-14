川普推特語錄／我同意金正恩的話　我們私下交情好到不行！

▲川普重申他與金正恩「私交甚篤」。（圖／取自白宮推特／@WhiteHouse）



國際中心／綜合報導

川普總統今天在推特上重申，他與北韓領導人金正恩的私交非常好，又暗示可能很快就會舉辦第三次川金會。另外，川普也繼續抱怨民主黨持續抱著已經定案的穆勒調查，就是不肯放過他。

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▼為什麼國會的極端左翼民主黨，還有權重複審查花掉3500萬美元（兩年花費）的「無通俄」穆勒報告？真正的罪不就是扭曲希拉蕊、民主黨全國代表大會和骯髒的警察犯下的嗎？司法部長Barr會做出決定！

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▼我同意北韓領袖金正恩說的，我們私底下的關係很好，可能用「極其棒」形容會更準確，而第三次峰會將能讓我們彼此更好得了解對方的立場。北韓有著巨大的成長潛力，在金主席的領導下經濟取得成功和富足。我期待著那一天，很快就會到來，到時候核武和制裁都會被去除，然後我們就能見到北韓成為世界上最成功的國家之一！