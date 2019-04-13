沖繩公寓爆雙屍命案　疑「美軍殺日女」再輕生

▲沖繩北谷町鄰近宜野灣市，有一半面積是美軍基地。（圖／翻攝自Google Map）

記者林瑩真／編譯

日本沖繩13日發生一起命案，一男一女在7時25分左右，被人發現陳屍於北谷町桑江的公寓內，流血倒地，確認當場死亡。警方事後調查，懷疑男子是海軍陸戰隊員，殺害了女子後再輕生。

據《共同社》報導，警方接獲報案到場，調查2人身分。駐沖繩美國海軍陸戰隊表示，30多歲的男子是第三海軍陸戰師隊員的士兵，「這是很悲慘的事件，我們會協助調查。海軍犯罪調查局也會向沖繩縣警方提供幫助」。

至於死亡的40多歲日本女性是當地沖繩縣民，由於現場沒有他人從室外侵入公寓的痕跡，因此初步判斷是男子殺害了女子後再輕生，但為何殺害、怎麼殺害的原因還需要持續調查。

北谷町位於沖繩島中部地區西側，毗鄰宜野灣市，町內一大半地區皆為美軍基地，當地一名40多歲婦人聽聞消息後，擔心表示「不知道發生什麼事，但希望趕快恢復平靜生活」；另一名酒店員工則說，早上看到疑似美軍的車輛停在案發現場的公寓前，覺得很吃驚。

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