平交道等太久！暴怒男果斷「砍掉柵欄」整根丟地　瀟灑開車通過

▲ 藍衣男子等不下去，直接將柵欄鋸斷。（圖／翻攝自YouTube／ドタキャン海老蔵）

國際中心／綜合報導

日本千葉縣今（13）日稍早發生一起離譜的案件，一名網友開車行經船橋市一處平交道時，竟目睹一名全身穿著深藍色的男子站在柵欄前，以工具將柵欄切斷後放到一旁，隨後開車離去，怪異的行徑讓他驚嚇不已，將影片上傳到網路上後迅速引起熱議。

《朝日新聞》報導，船橋署警方今晨7時15分左右獲報指出，宮本8丁目的京成船橋競馬場車站附近出現一名怪異男子，正以工具鋸斷平交道柵欄；警方目前正在調查他造成的財產損失。

由網友錄下的影片可見，身穿深藍色、綁著頭巾的中年男子站在平交道柵欄前，微微彎腰、雙手迅速前後划動。仔細一看，他手上疑似拿著刀狂磨，而柵欄的另一端也在他的手下慢慢垂到地板上。柵欄完全被砍斷以後，他將整根桿子抱起、丟在一旁地上以後就瀟灑轉身離開，走到後方的白車旁，上車後直接開過平交道走人，令人相當錯愕。

警方說明，上午7時5分左右，附近的谷津車站發生意外，列車因故停駛，柵欄才會是放下的狀態，原預定於30分時升起；男子應是等不及柵欄上升，激動之下才會直接鋸斷。京城電鐵公司已經在上午9時將柵欄修復。