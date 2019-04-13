美33歲饒舌歌手遭槍擊身亡　靈車經過再爆槍響1死3傷

▲人們看著尼普塞的靈車經過。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國饒舌歌手尼普塞（Nipsey Hussle）3月在洛杉磯自家服飾商店外遭遇槍擊，享年33歲。他的追思會於11日舉行，然而附近竟然又爆發槍擊案，造成1死3傷，分別是年齡介於30歲到50歲的3名黑人男子、1名黑人女子。洛杉磯警察局長摩爾（Michel Moore）痛心表示，必須停止這種毫無意義的暴力。

許多民眾都上街參加尼普塞的追思會，槍擊事件發生在當地時間11日下午6時30分，至少造成1人死亡、3人受傷，當時有嫌犯坐在車內對著遊行的群眾開槍。事實上，南洛杉磯近期頻傳槍擊，在尼普塞去世的前幾周內，已有11人遇難。

The Marathon Continues 由 Nipsey Hussle 發佈於 2018年12月19日 星期三

警方尚未公布槍手的身分，當時有2.1萬人參與遊行，載有尼普塞屍體的車輛開過一處街道後，緊接著就傳來槍響，人們聽到聲音後則一度陷入慌亂，還有人跌倒在地。

尼普塞生前曾入圍葛萊美獎（Grammy Awards），育有2名孩子的他共同創辦了Vector90，這是專門提供給年輕人的共同工作空間。發生槍擊當天，他到服飾店購買衣服與鞋子，當時他與幫派成員陷入爭執；後者一度離開商店，後來又帶著槍回來並射殺尼普塞。