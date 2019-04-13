報復川普徵百億美元關稅　歐盟擬關稅清單「200億歐元」回擊

▲歐盟擬訂一份200億歐元的關稅清單，準備報復美國。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

美國因不滿歐盟（EU）對空中巴士公司（Airbus）提供非法補貼，除了鋼鋁產品課徵關稅外，也決定要對價值110億美元的商品加徵關稅。對此，歐盟也著手報復，將提出一份價值約200億歐元（226億美元）的臨時關稅清單。

美國與歐盟對航空企業提供非法補貼的爭議持續超過一年。綜合外媒報導，美國因為不滿歐盟對空中巴士公司提供補貼，決定針對歐盟的鋼鋁產品課徵關稅。川普更強調，要對其他歐盟商品加徵關稅，包括直升機、零件、乳製品及葡萄酒等，價值約110億美元。

對此，歐盟外交官表示，歐盟已經列出一份價值200億歐元的清單，商品包括遊戲機、健身器材、賭桌、煙草、伏特加、柳橙汁、巧克力、番茄醬和冷凍龍蝦等，要對美國進口商品進行報復性關稅，以此回應美國對波音公司的補貼。

報導還指出有另一版本的關稅清單，價值約102億歐元（115億美元）。不過歐盟預計17日公布清單品項，之後會進行公眾諮詢，再行考慮調整。

歐盟目前為止已對美國28億歐元（32億美元）商品徵收關稅，並威脅若美國限制汽車進口，要再徵收200億歐元的美國產品關稅。另外一名不具名外交官表示，可以說歐盟是在美國挑釁下，提前做好了準備。