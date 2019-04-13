美影評9.3高分大推《與惡》　網：打爆大陸編劇頭，只會寫情情愛愛...

▲《我們與惡的距離》在美國影評網IMDb創下9.3高分評價。（圖／翻攝自《我們與惡的距離》臉書）



國際中心／綜合報導

公視繼《麻醉風暴》、《通靈少女》、《魂囚西門》後的最新力作《我們與惡的距離》，不僅在台灣和大陸皆掀起熱議，美國知名影視評論網站IMDb更以高達9.3分的推薦，來肯定台劇，漸漸在國際間打開知名度。

該劇為CATCHPLAY首部發行的台劇，共10集4300萬成本打造，採電影式高規格宣傳及操作，小至試片口碑操作、戶外大型看板、電影前預告，大至媒體訪談或播映前的記者會與首映會，步步鉅細靡遺，就是為了呈現台劇好品質，同時這樣的宣傳手法，也成功炒熱話題且引起觀眾的期待度。

CATCHPLAY執行長楊麗貞表示，「我對於一個劇集能以這樣誠實卻又溫暖的方式，來探討活生生存在於我們之間的許多議題，實在是非常感動，讓我覺得一定得做些甚麼，能讓我們以國際電影發行經驗來為台灣戲劇出力，是我們的榮幸。」

這部劇以社會寫實、生活日常題材與角度切入，探討無差別殺人事件、受害者家屬的傷痛心理、刑事辯護律師對於工作與道德的矛盾、媒體的倫理及報導方式，戲裏頭更著墨於一般人不會在意的加害者家屬受到社會輿論壓力，讓許多觀眾都叫好說「這部戲真的頗有深度、更可以換位思考，發揮同理心！」

根據豆瓣電影的評分，截至今日已有1萬4349人評價，其中還有74.3%的人給予5顆星，顯然《我們與惡的距離》也成功打進大陸市場。對此，大陸網友直呼「看了很有感！」、「台劇質量都已經拍到這個深度了，國產劇還在拍什麼家長里短，情情愛愛」、「大陸爭點氣啊，台劇都拍得這麼深刻了」，還有人說「打爆大陸編劇的頭，台灣編劇的抱負、社會責任感我們都看到了，你們還在幹嘛？」

