蘇丹拒「同類人」掌權　軍委會最短命主席…上任1天就請辭

▲軍委會主席阿瓦德•伊本•奧夫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

非洲蘇丹共和國總統巴席爾獨裁統治30年後，遭軍方逼迫下台，蘇丹民眾都聚集在街頭，準備迎接選出新的政府。不過蘇丹國防部長阿瓦德•伊本•奧夫宣布，將成立維持2年的過度軍事委員會，監督「權力交接」，此舉引發民眾反彈，重新聚集首都喀土穆（Khartoum）街頭抗議軍政府。而擔任軍委會主席的伊本•奧夫也在12日請辭。

阿瓦德•伊本•奧夫（Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf）11日宣布解除巴席爾（Omar al-Bashir）總統職務、解散原政府，建立過渡軍事委員會。伊本•奧夫出任軍委會主席後宣布，蘇丹進入3個月的緊急狀態，在未來2年軍委會將會監督所有的「權力交接」，不過此舉卻讓抗議群眾感到非常失望，他們認為，這樣代表著不會立刻進行重新選舉。非洲聯盟（African Union）12日發布聲明表示，軍隊接管政府與蘇丹人民的期望相左，「強烈譴責任何違反憲法的政府更迭。」

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▲人民慶祝伊本•奧夫下台。（圖／路透）



帶頭抗議的「蘇丹專業人員協會」（Sudanese Professionals Association）拒絕撤離喀土穆，並在街頭高喊著，「人民要伊本•奧夫下台！」，該組織邀表示，他們會持續抗議，直到權力移交給平民組成的過渡政府。抗議代表歐尼爾（Omar al-Neel）指出，「所有蘇丹人都走上街頭，要求推翻這個軍事政權，而不是把同樣的人重新再聚集起來。」

伊本•奧夫不敵民意，在12日晚間透過新聞稿宣布，辭去軍委會主席一職，並由布爾漢（Abdel-Fattah Burhan Abdulrahman）中將接任。根據美聯社指出，布爾漢的紀錄相較於其他軍隊官員，相對清白許多，先前還曾與抗議者見面，聆聽他們的意見。伊本•奧夫也說，「相信布爾漢的經驗會帶領著這艘船安全靠岸。」