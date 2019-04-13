自卑會計師遭霸凌掏空公款　豪擲686萬叫「10女開毒趴」

▲卡維爾（Darren Carvill）曾被人看到和3名高級妓女一起走進知名脫衣俱樂部。（圖／翻攝自Google地圖）

記者張靖榕／綜合報導

英國38歲的會計師卡維爾（Darren Carvill）在職場上受到長期霸凌，為了發洩長期壓抑的自卑感，他利用任職的汽車維修連鎖店給予的特許經營權，在數年間幾乎掏空公司資產，沉迷夜生活之中。當他清楚自己即將要被逮捕時，更於一個「瘋狂周末」在酒吧豪撒17萬英鎊（約新台幣686萬元），換來10名高級妓女和大量古柯鹼圍繞；現在檢警正對他進行「犯罪收益法案」的財產調查，企圖追回其餘被他詐走的錢。

綜合外媒報導，卡維爾總共從任職的克勒曲先生（Mr Clutch）連鎖店掏走了26萬英鎊（約新台幣1050萬元），全部用來買毒品與高級妓女共度春宵。卡維爾向警方供稱，當他明白警方已經找上門時，決定「要先打完一砲」。

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▲卡維爾沉迷酒池肉林的夜生活。（圖／示意圖／pixabay）

該案在梅德斯通皇家法院（Maidstone Crown Court）開庭審理，卡維爾說，因為自己長期飽受自卑感所苦，從小到大都被霸凌，連進入職場後也被公司同事欺負，才會決定幹出這種事情。他的律師羅斯（James Ross）說，「卡維爾的人生過得非常不開心，大多時候他都是被霸凌的那個人，他每天都必須面對極度的自卑感和社交尷尬。」

羅斯說，卡維爾自稱是一個很好的員工，不僅長時間工作，也把工作做得很好，「他說老闆對他非常好，但同事們會霸凌他。」因此，卡維爾對夜生活越來越上癮，每晚都要和高級妓女開吸毒趴。曾有人看到卡維爾和3名妓女走進倫敦知名脫衣俱樂部「白金蕾絲俱樂部」（Platinum Lace Club）的房間，在裡頭開香檳又嗑藥，到最後卡維爾身邊至少環繞著10名高級妓女。

當卡維爾夜夜解放自己的同時，他也害慘了老闆、關係廠商和其他同事。公司內部人員陶德（Bridget Todd）說，卡維爾利用特許經營權詐走的錢，讓部分員工5個月都領不到薪水；公司執行長阿布杜拉（Alfred Abdulla）也說，公司這幾年都在還債，情況嚴重到幾乎面臨破產，「就因為他，我已經2個月沒辦法付錢給我的供應商了。」

其實卡維爾早在2008年就因為竊走一家旅遊公司的公款，被梅德斯通皇家法院判刑入獄一年；現在他正面臨進一步的財產調查。