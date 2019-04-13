單獨會談僅2分鐘！　韓媒曝：川文七會「未達任何協議」

▲ 川普與文在寅於白宮。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

越南「川金二會」宣告破局，南韓總統文在寅背負重啟美國及北韓對話的重任，於美東時間11日與美國總統川普（Donald Trump）在白宮會晤，舉行第七次「川文會」，進行近2小時的會談。但南韓媒體依據會後聲明踢爆，這場會談實際上也未達任何協議（No Deal）。

《每日經濟》報導，川文二人11日舉行29分鐘的單獨會談、28分鐘的小規模會談及加入雙方官員的59分鐘擴大會談，總長約116分鐘。相較表定的15分鐘，兩人的單獨會談時間拉長近一倍，因為閉門會談前的簡短公開談話加上口譯便長達16分鐘，川普回答美國記者的提問又花了11分鐘，意即兩人真正閉門的單獨會談時間只有2分鐘左右。

事實上，記者提問的環節並不存在表定的行程中，且其中有部分有關通俄門調查、維基解密洩密等與峰會無關的問題，川普仍一一回應，還列出了可能在2019美國高爾夫名人賽中獲勝的選手。

據報導，就兩國在會後發表的聲明看來，雙方僅對重啟對話一事達成共識，看不出是否找到推動北韓無核化的具體方法。分析指出，光是由兩國並非共同撰寫、而是分別發表聲明這點，便可看出雙方在這場會談中的意見歧異較共識來得多。有人指責，南韓政府事前並未充分準備，才會造成此一結果。