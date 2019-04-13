承諾替2歲罕病兒付錢　沙國王子遭醫院控告「積欠1億帳單」

▲波士頓兒童醫院位於美國麻塞諸塞州。（圖／翻攝自臉書／Boston Children's Hospital）



國際中心／綜合報導

美國波士頓兒童醫院本周控告一名沙烏地阿拉伯的王子，他並未支付2歲女病童高達350萬美元（約台幣1億元）的醫療帳單，且積欠的款項還在增長。這個情況使得院方的病患深感不安，醫院在面對高升的成本時也陷入困境。

CNN報導，被告王子名為Abdelilah bin Abdelaziz bin Abdulrahman Al Faisal Al Saud，他的私人醫師兼代表達烏德（Hamdy Dawoud）也被控告。波士頓兒童醫院在麻薩諸塞州聯邦地方法院向兩人提起訴訟，指出被告積欠350萬美元的帳單。

這名女孩的名字並未被公開，只知道她患有罕見的脊髓性肌肉萎縮症（spinal muscular atrophy），會影響身體的活動以及強度，必須終身治療。她2017年11月開始住院，根據訴訟內容指出，王子和他的代表儘管承諾會付錢，但最後只支付75萬美元（約台幣2312萬元）。

CNN詢問沙烏地阿拉伯大使館的意見，也向醫院律師徵求詳細的陳述，出稿前並未得到回覆。據了解，波士頓兒童醫院是非營利的兒科醫療中心，在兒科護理以及其他複雜疾病的治療上一直是先驅。

波士頓兒童醫院替脊髓性肌肉萎縮症的患者提供治療，收費相當昂貴；治療藥物Spinraza在女孩所出生的國家無法取得，她在美國也沒有醫療保險。

心臟胸腔外科醫師崁普（Phillip Camp）當初極力掛保證，他自稱是王子的外科醫師與家族朋友，王子絕對可以支付個人費用。另一位則是院方的國際患者協調員易卜拉欣（Ramy Ibrahim），他負責處理王子的醫療保健問題。

被告王子當初透過媒體得知病患的狀況，他承諾會支付醫療費用。然而，病患的父母雖然聲稱王子已確認匯錢，院方始終沒有收到後續費用，最後只好採取法律途徑。