亞桑傑被控「駭入五角大廈電腦」　維基解密洩漏機密重創美國

▲亞桑傑在倫敦被逮捕，離開法庭後他在警車內比出大拇指手勢。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）在厄瓜多駐倫敦大使館被逮捕後，美國指控他共謀駭入五角大廈的機密資料庫。英國大都會警方11日發布聲明指出，亞桑傑被逮捕的部分原因，與美國提出的引渡要求有關，他可能會前往美國受審。

非營利組織維基解密旨在揭露各國政府的機密文件，亞桑傑也因此樹立不少敵人，他在厄瓜多駐倫敦大使館受到政治庇護7年，11日則遭到英國警方逮捕。美國當局指控他串通他人駭入政府的電腦，這項指控源自2010年，維基解密當時公開許多美國政府的機密文件，內容涉及阿富汗以及伊拉克戰爭。

美國司法部指控，亞桑傑出版數千份的政府機密文件。厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Moreno）認為，亞桑傑不斷違反「國際公約」和「日常生活協議後」，決定停止對他的保護。

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▲亞桑傑昔日身影。（圖／路透）



維基解密日前表示，厄瓜多已與英國政府達成協議。而亞桑傑被逮捕的影片中可顯示，他被迫帶離大使館的同時還大喊「英國必須抵抗」；他2012年住進大使館，當時為了躲避在瑞典所面臨的性侵指控。

維基解密2010年發布美國政府的機密文件，使得美國的聲譽在國際間遭遇抨擊。跨性別前陸軍曼寧（Chelsea Manning）因為洩漏相關文件而遭逮捕，被判35年徒刑，不過服刑7年後則已出獄。

現年47歲的亞桑傑也被懷疑與俄羅斯合作，維基解密曾揭露美國民主黨參選人希拉蕊（Hillary Clinton）2016年大選的競選文件，對此他明確表示，確實希望破壞希拉蕊的競選活動，但並沒有接受俄羅斯間諜的駭客文件。

CNN報導，美國總統川普2016年曾表示他很喜歡維基解密，但近期被問到相關問題時，他則說「我不知道維基解密的事情，這不是我的事務」，此外他也沒有任何意見，態度明顯轉冷。

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