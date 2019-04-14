10年30嬰窒息死亡！美玩具品牌召回470萬張搖床…警告：會翻身就別用

▲費雪（Fisher-Price）嬰兒搖床Rock `n Play Sleepers。（圖／取自CPSC）



國際中心／綜合報導

喜歡讓嬰兒睡在搖床上的父母要注意了，美國消費品安全委員會（CPSC）12日宣布，召回470萬個嬰幼兒玩具品牌費雪（Fisher-Price）的嬰兒搖床Rock 'n Play Sleepers。因為自2009年開始銷售以來，至少有30個嬰兒在該床遊戲時翻身，導致窒息死亡。費雪則在聲明中指出，該產品的使用說明，已經有註明當孩子學會翻身時，就請勿再使用此產品。

美國消費品安全委員會指出，根據調查，這些嬰兒大部分都是在Rock 'n Play Sleepers上玩耍時，掙脫安全帶翻身，才導致窒息死亡。甚至其中有些嬰兒不到3個月大，顯然是產品設計出了問題。對此費雪的母公司美泰（Mattel）表示，「儘管我們對自家產品的安全性非常有信心，但考量到安全指示問題，我們仍選擇與消費品安全委員會合作，召回470萬個Rock 'n Play Sleepers。」

事實上，不只是嬰兒搖床可能會造成窒息，如許多家長會讓嬰兒睡枕頭、側睡，甚至是趴睡來調整頭型，不過醫生建議，2歲以下的嬰幼兒都不建議睡在枕頭上，一方面是因為嬰兒脊椎是直的，不需要枕頭給予支撐，再者是嬰兒的肌力協調尚未健全，若嬰兒床上有多餘的棉被、枕頭、玩偶都可能提高窒息的風險。