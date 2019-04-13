美股收紅...道瓊飆升269點！迪士尼推影音平台股價大漲11％





▲美股大漲。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國股市12日收盤氣勢高漲，道瓊指數大漲 269.25點或1.03%，收在26,412點；標普指數則是上升19點或0.66%，收2,907點，是該指數6個月來第一次突破2900點的關鍵水平；納斯達克指數小漲36點或0.46%。由於美國企業進入業績期，加上中國經濟數據漂亮，對股市大有支持。

總結整周表現，道瓊累積下跌約約0.05%，標普指數則上漲約0.51%，已是連續三周都上升，納斯達克指數則累積漲了0.57%。美企進入業績期，摩根大通（JP Morgan Chase）於12日開始公布財報，首季結果比預期更好，讓其股價上漲約4.7%，富國銀行（Wells Fargo）雖然業績也高於預期，但淨利息收入前景不佳，讓股價下跌2.64%。

個股方面，迪士尼宣布將推出新的影音串流平台「Disney+」，且價格低於最大競爭對手Netflix，其股價飆升超過11％，收在130.06美元，創收市新高；Netflix則受到衝擊，股價下跌4.5％。

另外，電商公司「非洲版亞馬遜」Jumia於12日掛牌上市，股價收報25.46美元，全天大漲75.59%，總市值接近20億美元。其他新興電商也受到帶動，東南亞電商巨頭蝦皮母公司Sea收市上漲0.94%；而南美網購龍頭Mercadolibre略漲0.16%；中國電商企業京東在美股價也上升超過1.2%。