綠蠵龜媽媽上岸發現「老家變成機場」　爬上跑道生3顆蛋

▲馬爾地夫馬法魯島機場，一隻綠蠵龜在跑道上產卵。（圖／翻攝自Twitter／@ParveenKaswan）



記者王致凱／綜合外電報導

綠蠵龜媽媽回到老家繁衍後代，上岸才發現家鄉已經變成飛機跑道！國外網友9日在馬爾地夫諾努環礁（Noonu Atoll）的馬法魯機場（Maafaru Airport）目擊，一隻母綠蠵龜辛苦從海中爬上岸，想不到原本的沙灘已經被改成機場跑道，海龜只好將3顆蛋產在跑道上，令人感到不捨。

網友Parveen Kasween周四（11日）在推特上分享照片說，「她不知道的是，這裡早就不是她的家鄉。」希望能藉由這張照片，讓更多人認識瀕危海龜面臨的生存危機。

英國《太陽報》報導，馬法魯機場是阿拉伯聯合大公國贊助的建設計畫中的一部份，包括一條2200公尺長的飛機跑道、機場酒店、航廈、以及可容納空中巴士A320-200的機庫設施。馬法魯機場已於去年8月28日正式啟用。

除此之外，當局還打算額外興建機場行政大樓、快艇接駁船位和一處私人VIP碼頭。不過，機場跑道就建在綠蠵龜返鄉產卵的棲息地上，影響數百隻綠蠵龜生態，引起部分民眾抨擊。

雌性綠蠵龜有返回出生地產卵的天性，會不惜在大海中長途跋涉，只為返鄉繁衍下一代。猜測可能是受天性驅使，這隻綠蠵龜媽媽才會爬到機場跑道上產卵。面對外界抨擊，馬法魯島議會發言人則回應，「雖然建造了跑道，但海龜為了築巢而返回島嶼的頻率並沒有減少。」

▼馬爾地夫馬法魯機場（Maafaru airport）。（圖／翻攝Google Maps）



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