「發自內心懇求和平」！教宗突然下跪　親吻南蘇丹領袖鞋子

▲教宗方濟各在梵蒂岡接見南蘇丹總統和反對派領袖，突然跪地親吻他們鞋子。（圖／路透／下同）



國際中心／綜合報導

為了維護來之不易的和平，教宗方濟各11日接見南蘇丹總統與反對派領袖時，驚人地打破以往慣例，突然跪地親吻他們的鞋子，呼籲他們務必努力維持和平協議。教宗說，「我發自內心地請求你們，維持和平。」

南蘇丹共和國自2011年從蘇丹獨立，卻於2013年陷入內戰，造成至少40萬人死亡，成千上萬難民流離失所，忍受著極度飢荒和飢餓。交戰雙方雖然於去年9月簽署停火協議，但和平基礎仍然薄弱，

教宗11日在梵蒂岡接見南蘇丹總統基爾（Salva Kiir），以及反對派領袖、前副總統馬查爾（Riek Machar）時，突然下跪親吻他們的鞋子，並懇求他們無論如何都要努力維繫南蘇丹的和平。

教宗向他們說，「我發自內心的懇求你們，像兄弟一樣保持和平，讓我們一同向前進吧。當然會有很多問題，但這並不能戰勝我們。把你們的問題解決吧。」教宗說，不同陣營間必定有歧見，但爭議應該在辦公室裡解決；教宗又直視他們的眼睛，呼籲他們遵守5月份組建聯合政府的承諾，「在人民面前牽起手來，你們可以成為這個國家的國父。」

就在教宗接見南蘇丹領袖的同一天，北部的蘇丹共和國突然爆發軍事政變，強人總統巴席爾（Omar Bashir）倒台被捕，讓蘇丹與南蘇丹地區局勢再添複雜變數。蘇丹共和國與南蘇丹過去就多次在邊境爆發衝突，直到雙方簽訂一系列合作協議解決紛爭；此外，巴席爾也是蘇丹政府與反對派和平協議的保證人。

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