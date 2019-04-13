17歲少女遭至少10人下藥輪流性侵　閨蜜在旁笑著看....

▲17歲受害人稱：至少遭到10男下藥輪流性侵。(圖／翻攝自臉書)

國際中心／綜合報導

阿根廷一名未成年女孩說，她在朋友的家聚會上被至少10名男子輪流性侵，而她那位所謂「閨蜜」，竟然在旁一邊看著一邊嘲笑她。 這名無法透露姓名的17歲受害人勇敢說出了自己的悲慘遭是，意在提醒其他人切莫重蹈她的覆轍。

她在社群媒體PO出的影片中說：「我的那位所謂閨蜜，看著我赤身露體的躺在床上，笑得十分開心，然後她就走了。他們不斷蹂躪我。其他人也進來了。一個接一個， 一直做，一直做。」

據報導，由於受害人聲稱她在聚會上被下藥輪流性侵，阿根廷東部弗洛倫西奧巴雷拉市(Florencio Varela)警方目前正在調查10名涉案男子。

司法人士告訴當地媒體說，一名涉案嫌疑人將女孩帶到一個房間，接著，至少還有9人加入了性侵的行列。幾經折磨後，受害人在臥室裡幾乎已經不省人事。但該處的房東仍然藉機性侵她，後來要求她洗澡後離開該據座子。

離開後，她遇到了前男友，後者說服她向警方報案。在阿根廷，對方可同意發生性行為的法定年齡是18歲。報導說，受害人後來找到一名警察，在對方陪同下到警局報案。

司法人士說，受害人正努力指認嫌疑犯的身分。驗傷報告證明，受害人曾遭受性虐待。 當地媒體報導，目前警方已檢控9人涉嫌性侵，當中包括一名需交由送少年法庭監管的14歲男孩。

一名21歲男子也被指涉案。但他目前下落不明，相關單位已發出國際逮捕令。案件調查目前仍在進行中。相關報導請看這裡