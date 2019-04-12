3女洗澡後裸逛吹吹風　引警察狂追　最後用電擊棒打昏！

▲「祼逛吹風3人組」：歐瑞西絲(從至右)、楊格、以及珍妮雅。(圖／帕斯科郡警方檔案照)

國際中心／綜合報導

佛羅里達州3名女子日前被人發現在在一處公路加油站祼體「吹吹風」後，引發了警方的瘋狂追逐。

一名加油站員工直擊這「裸逛體吹風3人組」在附近徘徊，於是打電話報警。當一名警花趕到現場後，3名豪放女表示：她們剛洗完澡，想在這裡「讓風吹乾身體」。

當警花正在記下她們資料時，3女子突然落跑，坐上一輛白色的2009年日產Sentra汽車。加速逃逸。後來，該輛車被一名關心案情的的當地人發現，馬上報警，警方展開追蹤。

經過一場瘋狂追逐後，該輛車被發現停在一家便利商店前，但車上已空無一人。當3女從便利商店出來，準備開車離去時，一名員警上前試圖逮捕其中一人。

警方告訴ABC廣播公司記者說，當員警試圖逮捕其中一人時，已坐上駕駛座的女子卻蓄意開車衝撞員警，所幸員警機警，馬上閃開。另一名女子隨後拿著金屬球棒企圖襲擊。

另一名員警看見後，馬上發動警車衝撞對方的車。3女接著再開車離開，引發另一次飛車追逐。直到嫌犯的汽車爆胎後，警方才把她們攔下。員警砸碎了車窗，但3女互相挽著手臂，集體拒絕下車。員警火了，拿出電擊棒把她們電得七葷八 素，然後一一逮捕，她們目前被拘留在帕斯科郡監獄(Pasco County Jail)。

報導說，數名員警在追捕過程中受輕傷。開車的嫌犯是18歲的歐瑞西絲․麥克歐德(Osis Shakira)。車上兩名名乘客分別是她的19歲姐姐珍妮雅(Janiyah McLeod)和另一名19歲女子楊格(Cecilia Eunique Young)。

她們同時被控肇事逃逸、加重傷害、以及作出猥褻行為等多項罪名。至於3人當時為何要一起祼體「吹吹風」，警方目前仍在調查中。相關報導及影片請看這裡