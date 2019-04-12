亞桑傑助理機場遭逮「協助調查」　厄瓜多：他曾參加使政局不穩的活動

▲ 英國警方11日進入厄瓜多駐倫敦大使館，帶離維基解密創辦人亞桑傑。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

維基解密創辦人亞桑傑（Julian Assange）11日在厄瓜多駐倫敦大使館內被英國警方逮捕。在逮捕行動落幕後，厄瓜多內政部長羅莫（Maria Paula Romo）宣布，目前已有一名與維基解密關係密切的男子在厄瓜多被逮捕，當時他正試圖搭機前往日本。

綜合法新社、俄羅斯衛星通訊社報導，厄瓜多並未透露該名男子的身分，但已知他是在首都基多（Quito）的機場被逮捕，根據當局的說法，他被拘留的原因單純是因為「協助調查」。羅莫提到，這名被逮的男子從事相關活動多年，且政府已握有相關證據，足以證明他參加意圖使政局不穩的活動。

根據當地傳媒Channel Teleamazonas取得的消息，這名男子是專注隱私、保安、密碼學的軟體開發人員比尼（Ola Bini）。只不過，亞桑傑的厄瓜多律師波維達（Carlos Poveda）受訪提到，此人只是亞桑傑的朋友，並非助手，且律師們也不清楚被捕的原因。

▼ 維基解密創辦人亞桑傑。（圖／路透）

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