賓館雙屍「割喉爆頭性侵」懸宕40多年偵破　80歲拐杖翁落網

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國維吉尼亞州1973年夏天發生一宗汽車旅館雙屍命案，當年2名19歲少女頭部中槍陳屍房間內，其中一名被害人的喉嚨被破酒瓶割開，另人則是被性侵勒死。這起案件走過40多個年頭，警方9日證實，犯下這起殺人案的80歲老翁布羅德納克斯（Ernest Broadnax）已在8日遭到逮捕，且他自1990年來都一直住在紐約，外傳目前需要拄拐杖協助行走。

綜合美媒《紐約每日新聞》（Daily News）、CBS報導，受害的 2名19歲少女來自賓州匹茲堡（Pittsburgh），2人結伴外出度假旅遊一周，在維吉尼亞州海邊一間汽車旅館租了小屋，期間二度帶新認識的人回到小屋喝啤酒。只不過，到了退房時間，她們遲遲沒有出現，直到員工上前查看推開房門的那瞬間，才發現2人已雙雙陳屍屋內，私人物品散落一地。

報導指出，這2名少女分別是皮埃特羅波拉（Janice Pietropola）及西薩勒（Lynn Seethaler）。皮埃特羅波拉頭部右側中了3槍，被性侵勒死，而西薩勒則是被勒死，頭部中了2槍，喉嚨被破酒瓶劃傷。

▲ 到了退房時間，2名19歲的少女都沒有現身，直到有人開門查看後，才發現2人早已遇害。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文新聞當事人無關）

這起案件數十年來始終困擾著當地人民以及調查人員，在事發後的12年期間，同一地區有8名女子被殺害，另有數人失蹤。直到2011年，當地警方才認定所有案件都是同一人下的手，而聯邦調查局（FBI）則以新技術重新檢驗此案的DNA證據。

時隔多年，當局透過DNA才找到布羅德納克斯，最終警方在紐約一處公寓把他逮捕歸案。他的鄰居華勒士（Kevin Wallace）表示，布羅德納克斯是個非常安靜的人，平時總是一個人待著，在他被逮捕的那天，警察給了他一瓶水，並在沒有上銬的狀態下帶他離開。

如今，布羅德納克斯面臨2項二級謀殺罪及1項性侵指控，並調查他是否涉及其他命案。