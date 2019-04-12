旅客過安檢...「整包骨灰」直接忘在機場！放半年找不到家屬

記者錢玉紘／綜合報導

機場工作人員時常會撿到糊塗旅客遺失物，更常會出現各種奇怪的東西。美國阿拉斯加的泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場（Ted Stevens Anchorage International Airport）日前就撿到一袋人體的骨灰，完全找不到失主是誰，放了半年後也沒人認領，官方只好趕緊PO臉書找人。



綜合外媒報導，航警在去年8月於機場內發現這一袋骨灰，且上面沒有任何的姓名標示，懷疑是旅客在檢查點時，把骨灰罈內的骨灰移到透明夾鏈袋裡面，結果忘記帶走。但是已經過了半年多，仍然沒有任何人來認領這一袋失物，機場官方只好PO到臉書上，希望家屬趕快領回。

臉書PO文中提到，「這袋骨灰上面沒有任何名字或標籤，這位旅客似乎忘記自己把骨灰留在海關安檢處了，機場航警已經向當地的殯葬業者尋求幫助，希望可以盡早讓這些遺骸跟其家屬團員」，並希望網友們多多幫忙分享，早日尋回失主，但到目前為止都還沒找到。

根據美國運輸安全管理局的規定，工作人員基於尊重，不能擅自打開旅客存放遺骸或骨灰的容器，但若是該容器不符規定，或是無法通過安全掃描機器的話，可以要求將內容物移到塑膠袋或其他容器內。