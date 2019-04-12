2北韓算命師帶小孩稱「能預言」　遭千人圍觀「公開處決」！

▲ 北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

北韓兩名女性先前因組成一個名為「七星（Seven Star）」的團體，聲稱兩名年齡分別為三歲和五歲的孩子，擁有預言的能力，被北韓當局逮捕後，今年3月份時在北部城市清津市（청진시）於數千人面前，遭到行刑槍決。

《鏡報》引述自由亞洲電台的（Radio Free Asia）報導中指出，一名來北韓內部的消息人士稱，通常在安排婚禮或是做生意、交易之前，即使是高級官員和司法人員，甚至是當事家屬，都會常常去找算命師算命；不過北韓當局擔心這樣的行為在當地變得過於普遍，於是為了「維持社會秩序」，才將這兩名女性算命師處決。

據悉，這兩名婦女組成了名為「七星」的團體，同時聲稱兩名小孩可以預言、預見未來；北韓當局獲知消息後隨即將人逮捕，並在3月份時將數千人帶到清津市參加公開審判，在該處參觀兩人被槍決的現場。

聯合國在2014年時所發表的北韓人權報告中指出，公開處決通常被當作維持和控制人口的方法；作為一項國家政策，北韓當局於公開或祕密的地方，對政治犯和非犯下最嚴重罪刑的罪犯，在不經任何審判的情況下進行處決；而定期執行公開處決的動作，也有助於向普通民眾灌輸恐懼。

聯合國的報告稱，儘管公開處決的行為在20世紀90年代最為常見，但北韓的這項行為卻一直到報告發表的2014年，都還在持續執行；2013年時，出於政治動機的公開處決數量更是不減反激增。