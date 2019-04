浴室有怪聲！2男嚇怕「竊賊闖入」影片曝光　警持槍破門…又見掃地機器人

▲民眾報警有竊賊闖入,警方趕緊荷槍抓人。(圖/翻攝自Washington County Sheriff's Office臉書)

記者楊絡懸/綜合外電報導

台北市松山區住宅12日凌晨「疑有竊賊闖入住家」,結局全場笑炸,美國也發生類似案件!奧勒岡州波特蘭市(Portland)有民眾報案指出,住家的浴室遭竊賊闖入,還把浴室反鎖、發出奇怪的碰撞聲,從門縫見到浴室內有走動的身影。數名警察荷槍實彈、在浴室門前喊話警告,卻聽見竊賊疑準備要破窗逃逸,於是決定破門抓人,沒想到當警方踹開門、準備開槍時,卻發現現場只是一台掃地機器人。

根據《華盛頓郵報》報導,兩名男子下午1時許外出溜狗,回來就聽到家中有著詭異的聲響,疑似有人闖進門。他們仔細一聽,發現浴室內傳出「沙沙沙」的聲音,覺得「有人正在犯罪」,且這名竊賊還自行把浴室門鎖上,在門縫中可以看見有身影竄動,因此趕快報案,請警察前來抓人。

一名巡邏的警察剛好在附近,趕緊來到現場,不久後又有3名警察和2隻警犬前往協助。一群人到浴室門前確實聽見裡面傳出「沙沙沙」的聲音,以及不明的碰撞聲。警方都不敢大意,立刻包圍整棟房子,大喊「我們是警察!」要求躲在浴室的嫌犯開門,但是對方始終都沒有回應,而且還繼續發出碰撞聲。

▲警方們準備要破門抓人。(圖/翻攝自Washington County Sheriff's Office臉書)

由於浴室的碰撞聲越來越明顯,似乎有撞擊玻璃的聲音,警察擔心嫌犯可能要破窗逃逸,因此決定荷槍實彈、破門抓人,並讓警犬進入制伏。沒想到當浴室門一打開,一群人見到浴室現場內有一台掃地機器人不斷撞擊淋浴間的玻璃,「工作認真」的模樣讓全場都噴笑。

華盛頓縣警長辦公室(Washington County Sheriff's Office)發言人迪皮特羅(Danny DiPietro)受訪時表示:「現場完全不知道這是什麼情況。大家本來做好了準備,要應付各種可能的情況,看到這個畫面卻立刻爆出笑聲,就像是『發生了什麼事情?不會是被惡整了吧?』」25分鐘的攻堅行動根本是虛驚一場。

▲當警方一開門,發現現場只有一台掃地機器人。(圖/翻攝自Washington County Sheriff's Office臉書)

原來,這兩名男子受家人囑託幫姪子看家,卻不知道姪子家裡有一台正在「努力工作」的掃地機器人。當他們出門溜狗時,聽到浴室內有詭異的聲響,而且浴室門還關上,就以為有陌生人闖入,緊張報警處理。

迪皮特羅表示,當警方在浴室門外大喊「我們是警察」並且表明警察身上有配槍和警犬,理應上屋內的人聽到後會有所反應,但當下「沒有人」告知、確實讓人不知道浴室內正發生什麼事情。這不僅是無視警察的命令,也會讓人以為嫌犯可能正在策劃準備逃跑。

事後,這兩名男子感到非常不好意思,不斷跟警方說抱歉,對於整起事件感到尷尬又丟臉;警方安慰他們不要覺得愧疚,畢竟警察也沒有在第一時間認出嫌犯是掃地機器人。

Newly released body cam video and 9-1-1 audio from the infamous Roomba Burglary in Washington County.