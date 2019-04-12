月球上空10km故障墜毀　以色列「創世紀號」為低成本探月鋪路

▲ 在美國太空總署NASA的協助下，創世紀號在上空拍下「自拍照」。（圖／翻攝自SpaceIL臉書）

國際中心／綜合報導

以色列首個無人自動登陸器「創世紀號」（Beresheet），於2月由太空探索技術公司SpaceX的獵鷹9號火箭（Falcon 9）搭載，計畫登陸月球。然而，在經過7周的旅程後，創世紀號11日準備登陸月球前時出現故障，最終墜毀落地，導致以色列計畫在中美蘇之後，成為第四個「軟著陸」月球的國家夢想破碎。

根據BBC報導，以色列非營利組織SpaceIL的創世紀號，利用7周時間以逐漸擴大的方式環繞地球軌道，並在4日進入月球重力軌道之中。然而，在抵達距地面十數公里處的最後一個軌道時，創記號卻突然失去訊號，儘管在搶救之後曾短暫恢復訊號，但不久後便以每秒134公尺的速度墜落於月球。

儘管目前只有蘇聯、美國和中國的太空船成功「軟著陸」於月球，但本次登陸月球的計畫只耗費1億美元，為未來低成本月球探測的計畫鋪路。計畫發起人兼負責人（Morris Kahn）認為，「我們沒有成功，但肯定嘗試過，我認為我們所取得的成就真的很巨大，因此可以為此自豪。」

▼ 天文學家兼科學新聞記者卡蒂亞（Kimberly Cartier）也在推特表示，對於創世紀號墜毀感到悲傷，但「為整個@TeamSpaceIL感到自豪」

據悉，本次由以色列國營企業「以色列航太工業」（Israel Aerospace Industries）和非營利組織SpaceIL合作的低成本創世紀號，花費幾乎來自民間捐款，登陸機上還印著「小國家，大夢想」的標語。SpaceIL則是以色列推動科技教育的非營利組織，自2011年成立之後，正在參加Google Lunar X Prize（GLXP）競賽，以便在月球上登陸太空船。

事實上，創世紀號2月從佛羅里達升空後，為節省成本，選擇先耗費2個月環繞650萬公里的軌道，而不是地球直達月球的38萬6242公里，直到4月中旬成功抵達月球最靠近地球的一側，最終才進入月球引力的範圍內，之後演練一系列的登陸動作，為自動登陸做足準備。

Universe Today也報導，儘管登陸任務失敗，但從許多方面來看仍是相當成功的，仍然實現以色列推廣結合科學、技術、工程、數學的跨學科教學方法STEM的目標。

▼ 創世紀號探測器的登月模擬過程。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）