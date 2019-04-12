金正恩連任國務委員長　崔龍海坐穩「黨政二把手」成國家元首

▲ 金正恩主持最高人民會議 。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓11日召開第14屆最高人民會議，第一場會議於平壤萬壽台議事堂舉行，領導人金正恩在會中再度獲推舉為國務委員會委員長；他的左右手——中央組織指導部部長崔龍海則接替金永南的職位，擔任最高人民會議常任委員會委員長，同時獲任命為國務委員會第一副委員長，成為金正恩以下、萬人之上的黨政「第二號人物」。

南韓《韓聯社》報導，北韓最高人民會議每年召開一至二次，議程包括制定及修改法律、制定對內及對外政策、國務委員會及內閣人事變動等事項。此次會議與會人員為3月在最高人民會議代議員選舉中勝出的「金正恩2期」班底，也是他們在選後首度亮相，格外受到關注。另一方面，金正恩在9日及10日分別主持勞動黨中央政治局擴大會議及第7屆中央委員會第4次全體會議，商討將向最高人民會議提交的議題。

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▲ 新任北韓國務委員會第一副委員長崔龍海。（圖／路透社）

現已高齡91歲的金永南擔任最高人民會議常任委員會委員長長達21年，如今將交棒給崔龍海。分析指出，這顯示出勞動黨各階層正進行世代交替。常任委員會委員長為北韓憲法認定的對外「國家元首」，負責接受外交使節的國書，但職權在最高人民會議修憲時已被縮減，對外僅具象徵意義；金正恩的權力則進一步提升。

崔龍海過去與內閣總理朴奉珠並列為國務委員會副委員長，但在此次會議中單獨獲任命為新設的「第一副委員長」；朴奉珠則繼續擔任副委員長。崔龍海此前便普遍被評為金正恩上任後的實權掌握者，獲任新職後，影響力料將持續擴大，成為名符其實的黨政「第二號人物」。

▼ 北韓最高人民會議最新陣容 。（圖／路透社）