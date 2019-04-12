川普稱「川金三會」有譜：喜歡和他在一起　文在寅將促文金四會

▲ 文在寅飛往美國，與川普會晤。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

為居中協調自2月底「川金二會」後便陷入停滯的朝鮮半島無核化協商，南韓總統文在寅10日飛往美國，當地時間11日與總統川普（Donald Trump）在白宮進行近2小時的會談。川普在會談前預告，有可能舉行川金三會；文在寅則表示，將推動在近期與北韓領導人金正恩舉行峰會。

川文二人在閉門會談以前公開發表簡短談話，川普強調，他與金正恩間的關係「強烈且良好」，同時預告三度與其會面的可能性。針對南北韓與美國的三方會談，他表示，「一切都看金委員長」；但也認為舉行川金三會必須按部就班（step by step），不宜太過倉促。

川普將與北韓間的大交易（big deal）定義為「廢除核武」，為達成此一目標，不排除在過程中先進行小交易（small deal），端看其內容為何。針對重啟開城工業區及金剛山觀光產業，川普則表示，目前時機未到，但一旦正確的時機（right time）到來，他必將大力支援，相信南韓、日本、中國及俄羅斯等國也會伸出援手。

請繼續往下閱讀...

▲ 川普及文在寅於白宮。（圖／路透社）

川普說明，「當達成正確的協議、核武也消失的時候，我認為北韓就會有很大的潛力。北韓的地理位置好得令人不敢置信，兩面環海，一側與俄羅斯、中國接壤，另一側則與南韓相望，沒辦法再更好了，而且他們擁有美麗的土地」，數度強調北韓擁有龐大潛力。

當被問及是否會為了推進對話而放寬對北韓制裁，川普果斷給出否定答案，希望維持制裁。針對上月22日宣布撤回即將對北韓實施的大規模秘密制裁，川普表示，「老實說，我完全可以選擇強化制裁，但考慮到我與金正恩間的關係，我並不想這麼做。我不認為那是必須的……如各位所知，我在制裁實施以前撤銷了，但我認為現在的制裁程度是妥當的。我真的相信，有什麼重要的事情將會發生。」

川普透露，川金三會「有可能舉行」，唯過程必須循序漸進，而非倉促進行。他提到，「我很享受峰會，很喜歡和金委員長在一起，收穫良多。那就是真正的按部就班（step by step），不會走得太快。若前近得太快，就不會達成適當的交易（proper deal）。」

▲ 南韓第一夫人金正淑（左）及美國第一夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）也出席。（圖／路透社）

對於宣告破局的河內峰會，川普表示，「雖然沒有達成我們的預期，但還是達成某部份的協議。就許多層面來說，是一場很棒的會談。大家都知道，我和金正恩關係很好，我會繼續往這個方向前進，大家一起看下去吧。我想向各位說，我們達成了很大的進展，與北韓建立很優秀的關係。我變得非常了解金正恩，非常尊敬他。」

根據《韓聯社》，文在寅在會談中宣布，預計不久後將推動第四次南北韓高峰會。青瓦台高層透露，川普也希望南韓在掌握北韓立場後，盡速轉達美方。該名人士表示，文在寅歸國後便會正式與平壤當局協商第四次峰會，但目前場所及時間都未定。預測指出，文金四會可能在2018年4月27日的《板門店宣言》滿一周年的4月底舉行。

另一方面，文在寅11日中午與川普進行116分鐘的小規模會談、午宴及擴大會談，商討重啟無核化協商的方案後，於美東時間當天下午自華盛頓達拉斯國際機場搭乘總統專機，踏上歸途。