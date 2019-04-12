嗨玩3P後...男「與陌生女溫存」逼正宮回家！她氣炸潑汽油燒房

▲3P後被男友趕回家，女怒燒房子。（圖／翻攝自nypost）

記者錢玉紘／綜合報導

美國紐澤西州一間住宅日前突然起火，讓附近的住乎都驚慌逃命，事後一名女子出面自首縱火，她表示，因為和男友以及另一名女子在公寓裡大玩三人行，沒想到事後男有叫車要她回家，留下陌生女，讓她氣得直接燒房子。

這起事件發生在當地時間7日晚間，33歲的楊恩（Tasia S. Young）當天正跟男友以及另一名女性在房內大玩3P，完事之後，男友竟然幫她叫了計程車要她離開，並與另外一女留在房內。楊恩醋勁大發，非常生氣，於是到附近的加油站買了汽油和火柴，並回到這間房子，倒汽油在前門附近。

接下來，楊恩點燃一張衛生紙，引發火災，房內和附近的住戶都趕緊逃出來。逮捕報告指出，雖然楊恩堅信他縱火的時候，另一名陌生女子還在房子裡，但警消事後救人時並未發現該女。

到了9日，楊恩主動到警局自首表示自己就是縱火的人，並告訴警察她「經歷了很多事情」，當下覺得一定要靠傷害別人來發洩，所以才會放火燒了男友的房子，甚至還向警方展示她如何潑汽油。

目前楊恩已經被以縱火、惡意攻擊、犯罪性傷害以及多項危害他人性命的罪名起訴。